Skattestop: Mettes gave til topskatte-ydere

Topskattesatsen halveres for de skatteydere, der tjener op til 750.000. Derudover indføres ny mellemskat og millionærskat

Der er lagt op til en stor skattereform i SVM-regeringen. Det sker med indførelsen af et nyt skattestop som kendt fra Fogh-årene. Skattestoppet betyder, at der ikke må indføres nye skatter og afgifter, uden at andre sløjfes.

Ifølge regeringsgrundlaget vil topskattesatsen herudover blive halveret for de skatteydere, der tjener op til 750.000 før arbejdsmarkedsbidrag.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, 'at regeringen: vil gennemføre en skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Regeringen vil afsætte 5 mia. til skattereformen.'

Derudover siger statsminister Mette Frederiksen på pressemødet fra Marienborg, at også topskattegrænsen bliver rykket. Det fremgår dog ikke klart af det netop offentliggjorte regeringsgrundlag, hvordan de nye grænser for topskat bliver.

Top-top-skat

Samtidig indføres der en 'top-top'-skat på 5 procent for de rigeste danskere med en indkomst på over 2,5 mio. om året. Den nye 'top-top'-skat ventes at ramme cirka 9000 danske skatteydere.

Beskæftigelsesfradraget hæves for i alt 4 mia. kroner.

For enlige forsørgere hæves beskæftigelsesfradraget samtidigt for 0,3 mia.

Ældrechecken forhøjes med 4000 om året.

