Skifter forklaring: En af dem er falsk

Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt har skiftet forklaringer så mange gange i Meld-skandalen, at han ikke længere selv kan holde styr på fakta og fiktion.

Om DF’s 2015-sommergruppemøde i Skagen, hvor Bagmandspolitiet (Søik) nu tiltaler Messerschmidt for svindel og dokumentfalsk i forbindelse med en fiktiv Meld-konference, har han givet mindst to fundamentalt modsatrettede forklaringer. Begge kan ikke være sande.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Messerschmidts skiftende forklaringer om DF's sommergruppemøder kan ikke begge være sande. Foto/grafik: Ernst van Norde/Mikkel Bech-Hansen

- Der har været afholdt en EU-konference. Det her er jo netop ikke et arrangement sammen med Dansk Folkeparti. Det er meget vigtigt, for reglerne for de her europæiske partier er, at der ikke er en samkøring, sagde han i oktober 2016 til DR.

I interviewet med DR's Kåre Qvist i søndags påstod han pludselig det stik modsatte.

- Vi deltog i et sommergruppemøde, hvor der var en masse EU-temaer på dagsordenen, og som derfor blev afviklet som et fællesarrangement mellem Dansk Folkeparti og Meld. EU fylder rigtig meget i Dansk Folkeparti, og det at holde et fælles møde mellem det europæiske parti og det nationale parti - når der er EU-temaer - er fuldstændig efter reglerne, lød det fra DF-næstformanden i det direkte interview med 21 Søndag.

Tidligere tirsdag stemte Folketinget for at hæve Messerschmidts politiske immunitet. Han blev selv væk, selvom han havde lovet at 'stemme ja som den første'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Morten Messerschmidt.

Løj også om Søren Espersen

Forklaring på Søren Espersens proforma-post var opfundet til lejligheden. Ekstra Bladet 3. november 2016

Da Ekstra Bladet afslørede, at Søren Espersen var vicepræsident i den konkursramte skandalefond Feld, forklarede Messerschmidt i august 2016 følgende til Ekstra Bladet:

- Grunden til at vi satte - at Søren blev foreslået og valgt til bestyrelsen i Feld - er, at det samme menneske ikke må sidde i bestyrelsen for både parti og fond (Meld og Feld). Derfor var det naturligt, at udenrigsordføreren blev sat i fonden.

Men dokumenter, som Meld og Feld selv har indsendt til myndighederne i Paris, viser, at Messerschmidts forklaring var løgn.

Flere personer har nemlig siddet i begge bestyrelser på samme tid - og i øvrigt samtidig med at Søren Espersen var bestyrelsesmedlem og vicepræsident i Feld. Det kunne Ekstra Bladet afsløre i november 2016.

Løj om gyldent håndtryk

Messerschmidt brugte cirka en million skattekroner til et formål, som allerede var erklæret i strid med reglerne. Ekstra Bladet 11. maj 2016

I efteråret 2015 blev Meld og Feld pålagt at tilbagebetale over en million kroner til Europa-Parlamentet for et 'eksorbitant og ødselt' gyldent håndtryk til en tidligere medarbejder.

Messerschmidt påstod over for Berlingske, at tilbagebetalingen ikke skete med nye EU-støttemidler. Det ville naturligvis også være i strid med reglerne.

- Når udgiften ikke kan afholdes over EU-støtten, så afholder organisationen den af egne ressourcer ... Der er slet ikke brugt EU-midler til denne tilbagebetaling. Der er brugt egne ressourcer, fastslog Messerschmidt.

Men i foråret 2016 kom det frem, at Messerschmidt havde løjet. Han havde netop brugt nye EU-støttemidler til et formål, som altså tidligere var blevet erklæret misbrug af EU-penge.

Medarbejderen hævede dermed dobbelt løn i 11 måneder betalt af EU's skatteborgere, fordi han skiftede til et job i ECR-gruppen som rådgiver for DF's daværende medlem af Europa-Parlamentet og kasserer i Meld, Anders Vistisen.