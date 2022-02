Et nyt drama udspiller sig i disse timer i Dansk Folkeparti.

Partiets nye formand, Morten Messerschmidt, vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger i dag bekendtgøre, at partisekretær Steen Thomsen er fortid som partisekretær, samt at han istedet har ansat hovedbestyrelsesmedlem Jens Vornøe i stillingen.

Morten Messerschmidt bekræfter selv nyheden på sin Facebook-profil:

Vornøe var Messerschmidts nære allierede i formandsvalgkampen i sidste måned. Han sidder i forvejen i partiets hovedbestyrelse, hvor han blev valgt ind ved det ordinære årsmøde i september sidste år.

Han betragtes som en loyal Messerschmidt-støtte.

Beslutningen om at udskifte den mangeårige partisekretær har vakt bestyrtelse hos gruppemedlemmer, erfarer Ekstra Bladet.

Blandt andet skal Liselott Blixt ifølge en kildes beretning være udvandret fra et møde tirsdag, hvor hun fik besked om ændringerne i parti-organisationen.

Dansk Folkeparti fordeler torsdag ordførerskaber internt i folketingsgruppen.

Uro

De seneste uger har været præget af uro, siden Morten Messerschmidt overtog formandsposten i DF.

Blandt andet lykkedes det oprørere i gruppen at holde fast i Peter Skaarup som gruppeformand efter et kampvalg, som den mangeårige retsordfører vandt 8-7 over Messerschmidts foretrukne kandidat, René Christensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en reaktion fra både Steen Thomsen og Liselott Blixt. Ingen er dog på nuværende tidspunkt vendt tilbage.

Morten Messerschmidt skriver på Facebook:

'Steen Thomsen har desværre meddelt mig, at han ønsker at stoppe som partisekretær efter mangeårig ansættelse i Dansk Folkeparti. Det har ikke været let at finde en afløser til Steen, der har været med siden 1999 og energisk har kæmpet for partiet på både Christiansborg og i baglandet, men valget er faldet på nuværende lokalformand i Københavns Kommune, Jens Vornøe. Han sidder i dag i DFs hovedbestyrelse og kender både parti og bagland rigtigt godt.'

I en pressemeddelelse siger Steen Thomsen, at han nu indgår en fratrædeslesordning:

- Jeg har haft mange gode år og oplevelser i Dansk Folkeparti, siden jeg tilbage i 1999 blev ansat i DF. Jeg siger tak for en spændende rejse sammen med både gode frivillige rundt om i landet, herlige kollegaer og folketingsmedlemmer. Alting har sin tid og jeg har nu ønsket at indgå en fratrædelsesordning. Det giver plads til nye kræfter og jeg siger så farvel og tak for en fantastisk rejse – både når DF har været i medvind og når der har været blæst omkring DF. Jeg har arbejdet godt sammen med alle og ønsker DF og Morten god vind fremover, og bliver naturligvis i Dansk Folkeparti som medlem.

Kommende partisekretær, Jens Vornøe udtaler:

- Jeg har været formand i den største DF-lokalforening de senest 6 år samt været hovedbestyrelsesmedlem, og ser nu frem til at udvide min løbende dialog med baglandet, lokalforeningerne samt folketingsgruppen.