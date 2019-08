Skipper bekræfter: Sygemelding giver dobbelt partiskat

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er ikke meget for at tale om sin sygemeldte partifælle Ninna Hedeager Olsen, som er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Borgmesteren er sygemeldt i nu over fire måneder med en månedsløn på knap 90.000 kroner. Men under sit sygefravær har hun serveret på sin venindes kro på Tunø.

- Den helt konkrete sag vil jeg ikke kommentere på, siger Skipper i forbindelse med Enhedslistens sommergruppemøde.

Skipper bekræfter, at Enhedslisten får ekstra penge ind i partiskat, fordi både Ninna Hedeager Olsen og hendes afløser bliver aflønnet og betaler partiskat til Enhedslisten.

Borgmesteren blev sygemeldt, efter at det kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i borgmesterens lejlighed.

Ninna Hedeager Olsen er sygemeldt uden en lægeerklæring.

- Kunne man kræve en lægeerklæring ved sygemelding? Ja, det kunne man godt. Men det er svært, når vi som politikere ikke har en chef, som andre har.

- Vi er folkevalgte. Er der nogen, der har en god løsning på det, så er jeg villig til at diskutere det, siger Skipper.

Hun siger - på et generelt plan - at det skaber 'mistillid', hvis politikere ikke har samme vilkår som almindelige mennesker.