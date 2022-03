Skipper om ballade: - Næsten ikke til at bære

- Det er næsten ikke til at bære.

Sådan lyder det fra Enhedslistens tidligere politiske ordfører Pernille Skipper i DR's radioprogram P1. Her var hun i studiet for at tale om den seneste uro i Enhedslisten i kølvandet på en række profilerede medlemmers udtalelser om, at Ukraine også har et ansvar for krigen.

Og det er ifølge en tydeligt oprørt Pernille Skipper meget uheldigt.

- Jeg har sjældent hørt noget, som er længere fra skiven. Det er ikke bare forkert. Det er tæt på noget, der minder om victimblaming, og det er ikke en god situation og fuldstændig i strid med Enhedslistens politik. Hvis man siger noget andet end, at Putin og Rusland ene og alene er ansvarlig for det er, så udtaler man sig imod partiets holdning.

- Det er meget, meget alvorlig, at der bliver sået tvivl om Ukraines suverænitet, og så er det jo næsten ikke til at bære, at der bliver sået tvivl om Enhedslistens politik på området, siger Pernille Skipper.

Mai med hammeren

Pernille Skippers kritik af sine partifæller kommer i kølvandet på, at Mai Villadsen flere gange har måtte have hammeren fremme og banke partiets medlemmer på plads.

På den ene fløj står partiets top med Mai Villadsen i spidsen, der forsøger at lægge afstand til Putin og hans uhyrligheder, mens flere fra baglandet og Christian Juhl også ønsker at nuancere tingene ved at placere en del af ansvaret hos Ukraine.

Årsagen er et interview med Jyllands-Posten, hvor Christian Juhl taler om, at Ukraine også har en del af ansvaret for den konflikt, der i årevis har ulmet i den østlige Ukraine, og som nu er endt med en blodig krig.

Her bliver det mangeårige medlem af Enhedslisten spurgt, om Ukraine har været med til at tænde gnisten inden krigen, hvortil han svarer:

- Der er jo historisk klogere folk end mig, der har beskæftiget sig med Ukraines historie – hvornår de opstod som stat og alle de der ting. Den her del af det startede i 2014 med, at man ikke havde en særlig hensigtsmæssig mindretalspolitik, svarer han og gentager:

- Ukraine har ført en ikkehensigtsmæssigt mindretalspolitik i den østlige del. Der har russerne fisket i rørt vande, siger han til Jyllands-Posten.

Tager kraftig afstand

Senere sagde Mikael Hertoft, der er talsperson for partiets internationale udvalg og en central person i partiets hovedbestyrelse, i et interview med Jyllands-Posten Mikael Hertoft, at der skal to til at føre krig, ligesom han placerer en del af skylden for krigen hos Ukraine.

- Den stærkt nationalistiske regering i Kyiv gennemførte en meget restriktiv sprogpolitik over for de russisksprogede. Det var dét, der fremprovokerede den reaktion, hvor separatisterne i Østukraine brød ud og sagde: - Nu danner vi vores egne separatistiske områder i Luhansk og Donetsk.

- Jeg bryder mig ikke om ordet skyld. Det var en langvarig politisk konflikt, hvor begge parter har været aggressivt fremtonende. Men det var det, fremprovokerede det, siger han.

Dermed bakker han op om Christian Juhl, der tirsdag blev banket på plads af Mai Villadsen efter udtalelse om Ukraines ansvar. Og nu er den politiske ordfører hos Enhedslisten igen klar med hammeren.

Krigen er også NATOs skyld

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få et interview med Mai Villadsen, men uden held.

