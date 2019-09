Skipper om voldtægtssag: - Det er for tæt på

Enhedslisten har tit og ofte markeret sig i debatten om samtykke og voldtægtslovgivning, men når det kommer til sagen om partiets teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen, er man lidt mere tøvende.

- Konkrete domme kan nogle gange give anledning til, at man tager en diskussion omkring lovgivningen, og det har jeg også gjort før, når det kommer til voldtægtslovgivningen. De fleste vil nok have respekt for, at det her er en sag, der er lidt for tæt på, til at vi tager diskussionen den her gang.

- Det ændrer ikke på Enhedslistens holdning til voldtægtslovgivningen, der er brug for ændringer, der er brug for at sikre især kvinder, som bliver udsat for overgreb, meget mere end lovgivningen gør i dag, siger Pernille Skipper til Ekstra Bladet.

Voldtægt i borgmester-lejlighed: Her er dommen

Der blev afsagt dom onsdag, hvor den anklagede endte med øjeblikkeligt at anke sin dom på et års fængsel samt erstatninger på samlet set 44.750 kroner.

- De ved hvad der sker

Enhedslisten fremlagde onsdag deres udspil til de kommende finanslovsforhandlinger, som de for første gang siden 2015 for alvor skal være en del af.

Enhedslisten måtte tage nogle ordentlig tæsk under forrige røde regering. Blandt andet i 2012, hvor Socialdemokratiet valgte at samarbejde med Venstre og se bort fra Enhedslisten.

På trods af, at man var rasende dengang, valgte partiet ikke at vælte den socialdemokratiske regering. Det har både den daværende politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, og den nuværende, Pernille Skipper, begge sagt, at de fortryder.

Enhedslistens tre hovedkrav til de kommende finanslovforhandlinger 1. Akut løft af psykiatrien på én milliard kroner 2. 30 procent billigere billetter til bus og tog 3. Syge skal ikke parkeres på kontanthjælp

Kravene er derfor i denne omgang blevet hårdere til den siddende regering.

- Fortiden kan jo godt spøge, især når man går ind i finanslovsforhandlinger. Sidste gang vi var det reelt, var det med en finansminister, der hed Bjarne Corydon, så der er ingen tvivl om, at vi er på vagt. Derfor har vi allerede før regeringen blev dannet sagt meget klart til socialdemokraterne, at hvis man overhovedet skal sidde på Enhedslistens mandater, så skal der andre boller på suppen, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten har denne gang fået lovning på mere en mere Enhedslisten'sk finanslov. Skulle det ikke ske alligevel, antyder Skipper, at man ikke vil ikke tøve med at trykke på knappen.

- Vi har et klart løfte om, at ligheden skal øges, uligheden skal mindskes, og at arbejdsudbudsreformer, der handler om at slå på syge og arbejdsløse eller hæve pensionsalderen, og på den måde mindske den sociale tryghed i Danmark, ikke kommer til at ske.

- De ved godt, hvad der vil ske, hvis de gør det alligevel, siger Pernille Skipper.

