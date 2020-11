Skipper: - Regeringen har spildt dyrebare timer

Regeringen har smølet med advarsler, både før og efter der blev fundet muteret virus i mennesker, der stammer fra mink.

Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, som hidser sig op over regeringens håndtering af den muterede coronavirus.

- Det er potentielt en global katastrofe, og der er blevet spildt timer. Dyrebare timer, siger hun.

Enhedslisten har allerede nu kaldt både fødevareministeren og sundhedsministeren i samråd. Støttepartiet vil vende alle sten i sagen.

- Jeg ved ikke endnu, hvad konsekvenserne skal være.

- Men vi skal have tæsket igennem, hvem der gjorde hvad og hvornår. For vi kan se på den overfladiske tidslinje, at Fødevareministeriet ikke har handlet på de advarsler, der lå, fortæller Pernille Skipper.

Ingen handling i to dage

Men også efter regeringen modtog de endelige beviser for, at mink videregiver muteret coronavirus til mennesker, der kan have fatale konsekvenser for de vacciner, der er på vej, var de for langsomme på aftrækkeren, mener den Pernille Skipper.

- Problemet lige nu er, at regeringen har vidst siden mandag, at der er muteret virus, der potentielt er resistent over for de vacciner, der er på vej.

- Altså med andre ord: Vi bomber hele vaccineforskningen tilbage til start, hvis den spreder sig til resten af verden, siger Pernille Skipper.

Hun mener, at regeringen har snøvlet, når det kommer til at få lukket ned for de kommuner, hvor der kan være muteret virus.

- Regeringen så vidst det i to dage, og der er endnu ikke blevet lukket ned. Vi har stadig folk, der tager på arbejde på kryds og tværs af kommuner.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at komme ud af starthullerne, siger hun afslutningsvist.

