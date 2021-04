Skjulte sigtelse da han blev kronprins

Morten Messerschmidt havde allerede været sigtet for EU-svindel i adskillige måneder, da han blev kronet som næstformand for Dansk Folkeparti

Det kneb gevaldigt med hukommelsen for Morten Messerschmidt i sidste uge.

DF-kronprinsen kunne 'ikke huske', om Bagmandspolitiet allerede havde sigtet ham i Meld- og Feld-sagen, da han sidste sommer tog et skridt op af karrierestigen og lod sig krone som næstformand af partiets medlemmer

Men Ekstra Bladet kan nu hjælpe DF-næstformandens hukommelse på gled i sagen, hvor han står tiltalt for EU-svindel og dokumentfalsk.

Vi kan nu afsløre, at Messerschmidt sidste sommer skjulte over for DF-medlemmerne, at Bagmandspolitiets efterforskning allerede flere måneder før Messerschmidts indsættelse på partiets næsthøjeste post tegnede så alvorlig, at de havde skredet til sigtelse.

Af anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at 'Morten Messerschmidt og medarbejderen blev begge sigtet den 11. februar 2020'.

Næsten fem måneder før, Messerschmidt blev næstformand 3. august.

Morten Messerschmidt sagde, at han var træt af, der ikke skete noget i sagen mod ham, da han blev næstformand sidste år. Men han undlod at fortælle, at han rent faktisk var blevet sigtet.

Utålmodig

Men de helt centrale oplysninger om fremdriften i politisagen fandt Morten Messerschmidt det ikke relevant at indvie de tusindvis af DF-medlemmer i, før de skulle vælge ham som næstformand.

Tværtimod brugte Morten Messerschmidt sit valg som næstformand til at beklage sig over trægheden i sagsgangen.

- Efter snart fem år kan jeg ikke længere lade det stå i vejen for, om jeg kan yde en ekstra indsats for Dansk Folkeparti, lød det fra Morten Messerschmidt.

DF'eren undlod altså at fortælle, at Bagmandspolitiet efter at have studeret konklusionen fra EU's antisvindel-enhed, Olaf, i tre måneder, allerede havde skredet til sigtelse 11. februar sidste år.

Ekstra Bladet har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra DF's ledelse til, hvorvidt Morten Messerschmidt har orienteret partitoppen om sin sigtelse, da han blev næstformand. Og hvis han havde indviet dem i den viden, hvorfor partiets medlemmer ikke blev orienteret.

Efter artiklen er blevet publiceret, har DF-formand Kristian Thulesen Dahl sendt følgende svar på en mail til Ekstra Bladet:

'Der har selvfølgelig løbende været orientering fra Morten ift. sagens udvikling - så der er ingen i DF, der har vurderingen af, at Morten blev næstformand på et falsk grundlag', siger Kristian Thulesen Dahl.

Ekstra Bladet har også forsøgt uden held at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.