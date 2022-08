'Skøre regler': - Vi har jo nok ikke været gode nok

Radikale Venstre vil have rullet 'paradigmeskiftet' på udlændingeområdet tilbage. I et interview med Ekstra Bladet fortæller Sofie Carsten Nielsen, hvordan hun tror på, at det kan ske efter et valg

Igen og igen dukker sager op, der viser, at store dele af loven på udlændinge- og integrationsområdet halter gevaldigt.

Nu bedyrer Radikale Venstre - i forbindelse med at partiet præsenterede sin 2030-plan - at det er 'tid til en ny udlændingepolitik baseret på sund fornuft' og til at det 'såkaldte paradigmeskifte må rulles tilbage'.

Men partiet har de seneste tre år været støtteparti til en regering, der notorisk har håndteret en regel af gangen, og som for længe siden sagde, at reglerne skulle sendes en tur på værksted.

- Har I været gode nok til at presse regeringen til at gøre noget ved det her område? spurgte Ekstra Bladet Sofie Carsten Nielsen i forbindelse med partiets sommergruppemøde

- Nej. Vi har aldrig været gode nok, når der stadig er så fuldstændigt skøre regler, som man ikke kan forklare en eneste dansker. Jeg har ikke mødt en borger, der synes, det giver mening, at en dansker, der forsørger sig selv, ikke kan bo i deres eget land med en ægtefælle, bare fordi ægtefællen kommer fra et land uden for EU, lyder det

- Det er der simpelthen ingen mennesker, der synes, er særligt fornuftigt. Og så har vi jo ikke været gode nok, siger Sofie Carsten Nielsen.

Det er i forbindelse med Radikale Venstres 2030-plan, at partiet lægger op til en ny retning på udlændingeområdet. Foto: Ernst van Norde

Opbrud i politik

Det, der har ændret sig, siger Sofie Carsten Nielsen, er, at flere partier i Folketinget har opdaget, at der er for mange skøre regler på udlændinge- og integrationsområdet.

- Hvordan skal vi stole på, at det bliver bedre, og I vil få trukket de her ting tilbage, hvis I får indflydelse på den næste regering?

- Tak, fordi I tager de sager op. Det har betydet, at partier på tværs af det politiske spektrum, Alex Vanopslagh i Liberal Alliance, Søren Pape, selv Marcus Knuth (C) har jeg set være ude og kritisere regeringen for, at det simpelthen er for dårligt, at der er så mange, der sidder fast i systemerne eller bliver smidt ud, fordi der er mange besværlige eller helt, helt skøre regler, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Så det er jo på tværs af dem, der kalder sig strammere i udlændingepolitikken, at vi godt kan se, at det der bare er skørt. Så det, håber jeg, vil gå op for mange flere.

Det er mere end et år siden, at Ekstra Bladet første gang interviewede daværende udlændingeminister Mattias Tesfaye om reglerne på området

Regering over midten

Med den nye plan og valgtøndernes buldren har Radikale Venstre sat alt ind på at tale for en regering over midten. Her nævner partiet både Venstre og Konservative som en del af den, og Sofie Carsten Nielsen har tidligere kaldt Lars Løkke Rasmussen for en mulig samarbejdspartner.

Lars Løkke Rasmussen var statsminister for regeringen, da der er 2016 blev indført en lang række af de regler, der nu stille og roligt rulles tilbage.

- Tror du, I kan gøre noget ved en tilbagerulning af paradigmeskiftet, hvis I skal sidde i regering med de folk, der har lavet reglerne?

- Jeg hører jo fra Lars Løkke, at han har skiftet holdning på det her område. Han synes også, det er skørt. Og blandt andet derfor har han placeret sig et andet sted, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Det er jo de erkendelser, der er nødt til at komme, for at vi kan få flyttet flertallet, så vi kan få ændret reglerne. Det er det samme, der sker i andre partier. Det skal til, så vi kan få nogle andre og mindre skøre regler, siger hun.

