Skoleleder fortryder: - Det gør vi ikke igen

Et tv-indslag med en hyldest af Mette Frederiksen fra en 0. klasse i Aalborg har skabt stor debat. Nu erkender skoleleder, at hun nok ikke ville tage dele af hyldesten med en anden gang

Hvad der skulle være en hyggelig oplevelse for Mette Frederiksen og 0.C på Stolpedalsskolen i Aalborg, er endt med at blive det helt store politiske samtaleemne de sidste 24 timer.

Efter et indslag fra '21 søndag' på DR gik viralt på det sociale medie Twitter, hvor børn hylder statsminister Mette Frederiksen og overrækker hende en rose, er det blevet kaldt nuttet og kært og sammenlignet med Nordkoreanske tilstande.

Nu fortæller skoleleder på Stolpedalsskolen i Aalborg, Merete Christel Overgaard, om episoden og sine tanker om efterspillet.

- I bagklogskabens klare lys, kan man sige, at det kan komme til at fremstå, som om vi forholder os politisk til hende. Nu er der jo også kun én statsminister, så der kan kun være én statsminister, der er den bedste. Og jeg tror ikke, børnene har tænkt over det. Hvis vi fik besøg af Mette Frederiksen igen i morgen, så ville jeg nok sige, at den del, skal vi ikke have med igen, fortæller Merete Christel Overgaard til DR Detektor.

Skolelederen fortæller samtidig, at børnene hver uge har haft sunget for et plejehjem, og at den historie skulle statsministeren høre.

- Så jeg spørger dem, om de har lyst til at synge for statsministeren, og de bliver bare mega stolte over at skulle synge for en statsminister, fortæller Merete Christel Overgaard.

Herefter overtog klasselæreren planlægningen af Mette Frederiksens besøg på skolen fra hendes hjemstavn.

Skolelederen afviser kategorisk, at hyldesten på nogen som helst måder skulle handle om politik, men udelukkende handlede om at give børnene en god oplevelse.