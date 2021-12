Skoler lukker 15. december

Følg pressemødet live her.

Skolerne lukker for undervisning fra og med 15. december.

De åbner igen om morgenen 5. januar 2022, oplyser undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Der vil være hjemmeundervisning de resterende dage op imod jul. For de flestes vedkommende drejer det sig om 15.,16. og 17. december.

Skolelukningen blev vedtaget med et flertal bestående af regeringen og dens støttepartier plus DF, forstår Ekstra Bladet.

Der var ifølge det oplyste ganske alvorlige sværdslag mellem regeringen og de borgerlige partier om lukningen. Allerede inden mødet sagde Venstres Martin Geertsen til Politiken:

- Det kommer vi til at stemme imod. Vi synes, at børnene har holdt rigeligt meget for igennem de seneste par års tid.

Lukningen gælder både private og folkeskoler. Det gælder ikke elever i specialskoler og specialklasser.

Ifølge ministeren er der et ønske om, at børnene mister så få skoledage som muligt.

- Vi vil helst have dem i skolen. Når sundhedsmyndighederne vurderer, at vi fint kan vente til 15. december og forlænge de dage, de er derhjemme i forbindelse med juleferien, så er der ikke grund til at sende dem hjem nu, siger Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

Ekstra Bladet erfarede tidligere på aftenen, at coronapassets gyldighed forkortes til syv måneder.

Snart klarhed

Politikerne sidder lige nu og tager stilling til den række af anbefalinger, som Epidemikommissionen kom med tidligere onsdag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ser kommissionens anbefalinger ud til at blive vedtaget, men da der stadig ikke er stemt for alle anbefalinger i udvalget, er kun skolelukningen officiel.

Mette Frederiksen afholder pressemøde onsdag klokken 18.30 i god tid inden aftenens håndboldkamp, hvor de nye restriktioner bliver officielt præsenteret.

EPIDEMIKOMMISIONEN ANBEFALER blandt andet:

Skolerne lukker for juleferie allerede 15. december. De åbner 4. januar 2022.

En række andre restriktioner er med i pakken, herunder:

Fra 10. december kl. 16 til 7. januar :

Lukning af nattelivet.

Restauranter lukker kl. 24.

Højst 50 stående gæster indendørs.

Krav om mundbind for alle ikke-siddende gæster i restaurationslivet. Ansatte med coronapas undtages.

Fra 19. december til 7. januar:

Efterskoler lukket.

