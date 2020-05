Skralde-ballade: Internt oprør breder sig

Den interne kritik af Dan Jørgensen (S) fortsætter, efter at han har foreslået at bryde det kommunale affaldsmonopol.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, lægger klimaministeren i et forhandlingsoplæg op til, at private firmaer fremover skal håndtere danskernes skrald.

Den idé får en kold skulder fra Dan Jørgensens partifælle Steen Christiansen, der er borgmester i Albertslund Kommune.

Dermed lægger han sig op ad en kritik, som de socialdemokratiske borgmestre i landets fem største byer har rejst i et brev til Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin.

Lækket brev: S-borgmestre i skralde-krig med Dan J

- Vi kan se, at de forhandler nu, og vi kan se ind i en ordning, som kan blive temmelig kritisk for vores borgere. Det er ikke bare på Vestegnen, men over hele landet. Der er udsigt til, at det bliver markant dyrere for borgerne, hvis man lægger sig fast på regeringens model, mener Steen Christiansen.

Chok fra klima-Dan: Vil privatisere dit skrald

Artiklen fortsætter under billedet ...

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen, er slet ikke begejstret for Dan Jørgensens affaldsudspil. Foto: Stine Tidsvilde

Nyt brev

Steen Christiansen står som medunderskriver på et brev, som fire borgmestre har sendt til Folketingets partier tidligere i dag.

I brevet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, kommer borgmestrene netop ind på, at regeringens affaldsudspil får økonomiske konsekvenser for borgerne.

'Der skal ikke herske tvivl om, at stigende omkostninger for virksomheder og borgere vil være en konsekvens (af udspillet, red.). Her savner vi dokumentation for, at øgede omkostninger står mål med gevinsterne, skriver borgmestrene, der foruden Steen Christiansen tæller partifællen Ole Bondo Christensen fra Furesø Kommune samt Gentoftes Hans Toft (K) og Glostrups John Engelhardt (V).

'Tvangsudbud'

Borgmestrene peger desuden på, at et 'tvangsudbud af affald giver private monopoler og bryder sammenhængende værdikæder.'

- Den tvangsprivatisering synes vi er en dårlig idé. Kommunerne har ansvaret for området, og så må vi også kunne afgøre, hvad der er bedst i situationen, siger Ole Bondo Christensen til Ekstra Bladet.

Fra Albertslunds Steen Christiansen lyder det:

- Jeg er temmelig kritisk over for, at man i højere grad vil lade de private kræfter regulere dette område.

- Kapaciteten er der ikke på det private område i øjeblikket. Der er ikke de virksomheder, som skal kunne håndtere genanvendelsen. Så er der desuden et overordnet perspektiv, som handler om, at affald efter min mening er kritisk infrastruktur, som bør blive på kommunale hænder, så der er hånd i hanke med det, siger han.

Galt afmarcheret

I et svar til Ekstra Bladet har klimaminister Dan Jørgensen givet igen på kritikken af affaldsudspillet.

Her bemærker han bl.a, at der er 'visse politikere både lokalt og i Folketinget, som lader beton-tankegang og vanetænkning stå i vejen for en ambitiøs klimapolitik'.

Den bemærkning giver Steen Christiansen ikke meget for:

- Jeg mener, at han er helt galt afmarcheret. Hvis man ser på affaldssektoren i Danmark, er den en af de mest effektive i verden. Den er bygget op om, at kommunerne har ansvaret for at håndtere affaldet, og at affald handler om miljøhensyn.

- Kommunerne har bevist, at vi kan tilvejebringe ordninger, som fungerer, siger Albertslund-borgmesteren.

Se også: Sådan skal du fremover sortere dit affald

FAKTA: Store mængder plastik går op i røg Regeringen præsenterede mandag en række initiativer, der skal sikre bedre sortering og genanvendelse af affald. Blandt andet af plastik, som er den største kilde til udledning af CO2 fra forbrænding af affald. Det skyldes, at plastik er lavet af olie. Desuden kan mange plastikprodukter ikke genanvendes eller bruges flere gange, og derfor ender det med at blive brændt af. * Forbrænding af et ton plastikaffald udleder cirka 2,8 tons CO2. * Vi forbrænder hvert år cirka 370.000 tons plastikaffald og i 2030 vil det udlede cirka 1 millioner tons CO2. * Tekstiler indeholder ofte også plastik og udleder dermed også CO2, når det forbrændes. Afbrænding af plastikholdige tekstiler vil udlede omkring 0,1 mio. tons CO2 i 2030. * Danmark importerer også affald med plastik i, hvilket forventes at udlede yderligere 0,2 millioner tons CO2 i 2030. Kilde: Miljøministeriet. Vis mere Luk

Se også: Danskerne samlede 500 tons skrald på stranden sidste år