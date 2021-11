Skrider fra tv-studie: Ville spørge til hans boligsag

Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), skred torsdag aften i utide fra et planlagt tv-interview i DR2-programmet 'Kommunekontoret', fordi værten på live tv ville spørge ind til det boligkup, der i 2020 skaffede Aggesen over 11 millioner kroner skattefrit.

Det fremgår af programmet, der ligger tilgængeligt på DR TV. (Indslaget begynder efter ca. 19 minutter).

Aggesen var inviteret i studiet af værten Anders Stegger, der sad klar til at interviewe den 34-årige borgmester om 112 års konservativt styre på Frederiksberg, der risikerer at styrte i grus til kommunalvalget om ti dage. Ikke mindst efter Ekstra Bladet for et år siden kunne afsløre, at Simon Aggesen på blot tre år og ti måneder tjente 16 mio. kroner på papiret på et snedigt boligtrick, som efter istandsættelse resulterede i mindst 11 mio. kroner til borgmesteren. Eller 250.000 kroner hver måned. Skattefrit.

Se Ekstra Bladets interview med Simon Aggesen om boligspekulation - et emne han ikke ville spørges ind til hos DR.

Med en tom stol i studiet og en ekstra kaffekop på bordet foran sig måtte Anders Stegger forklare situationen direkte fra studiet:

- Kort før udsendelsen valgte Simon Aggesen at sige 'nej tak'. Han ville ikke svare på vores spørgsmål om boligsagen. Og derfor gik han. Det er vi ærgerlige over, for vi ville rigtig gerne have lavet det interview. Men det kommer ikke til at ske, siger værten brødebetynget og henvender sig derefter direkte til seerne.

- Så i stedet får I det her:

Derpå stillede produktionen om til tre et halvt minuts ordløse dækbilleder med underlægningsmusik og droneoptagelser af naturen fra hhv. Gudenåen og Lillebælt.

Herefter fortsatte programmet som planlagt.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra borgmester Simon Aggesen.

Chefredaktør: Han blev briefet

Ifølge chefredaktør på Kommunekontoret Thomas Falbe havde interviewet med Simon Aggesen været planlagt i længere tid. Inden interviewet løber holdet bag produktionen de overordnede temaer igennem med Simon Aggesen.

- Herunder den mulighed, der er for, at over 100 års styre på Frederiksberg kan slutte. Og til sidst fortæller de ham, at de også vil spørge til den turbulens, der har været med hans boligsag på Frederiksberg, siger Thomas Falbe til Ekstra Bladet.

- Da han hører det, siger Simon Aggesen, at han ikke vil deltage, hvis der spørges om boligsagen. Og da vi siger, vi insisterer, vælger han at forlade studiet, forklarer Thomas Falbe.

460 kvm

Det vakte stor opsigt, da Ekstra Bladet sidste år afslørede, hvordan Aggesen på rekordtid kunne tjene styrtende med penge på sine bolighandler. Handlerne kom i stand, efter Aggesen yderst aktivt hjalp den tidligere lejer, Frederiksberg-kendissen Marcel de Sade, med at fraflytte den enorme herskabslejlighed på den fashionable Frederiksberg Allé, så den fremadstormende politiker kunne komme til.

Ifølge Tinglysningen købte Simon Aggesen sammen med sin kone i oktober 2016 herskabslejligheden beliggende på Frederiksberg Allé 8 for 9,5 mio. kroner.

Blot tre år og ti måneder senere - i juni 2020 - var Simon Aggesen og konen ude af de prægtige stuer, som de fik solgt for i alt 25,6 mio. kroner. Men fordi parret havde haft folkeregisteradresse i lejlighed(erne), som de i deres korte ejerskabsperiode fik splittet op i to, var gevinsten som udgangspunkt skattefri.