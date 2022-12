Skrider i protest mod Ellemann

Kritikken af Jakob Ellemann-Jensen og Venstres top tager til i styrke.

Jeppe Ugilt, der er viceborgmester i Rebild Kommune, har tirsdag meldt sig ud af Venstre i protest mod formand Jakob Ellemanns beslutning om at skrinlægge en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen.

'På baggrund af den landspolitiske udvikling, hvor Venstre med Jakob Ellemann i spidsen har kurs mod at danne regering med Socialdemokratiet og lægge mandater til Mette Frederiksen som statsminister, så har jeg i dag taget den kedelige konsekvens og meldt mig ud af Venstre,' skriver Jeppe Ugilt på Facebook.

'Beslutningen har været undervejs, siden de første tegninger blev gjort, til at Venstre vil indgå i regering med Socialdemokratiet og lægge mandater til Mette Frederiksen som statsminister. Og med udmeldingen om at man ikke længere kræver en advokatundersøgelse af minksagen, så er der simpelthen ikke andre udveje, end at jeg må forlade partiet.'

Jakob Ellemann-Jensen.

Jeppe Ugilt er selv tidligere minkavler og er dermed en af de landmænd, som ikke får undersøgt til bunds, om der kan drages et retligt ansvar for statsminister Mette Frederiksens håndtering af minksagen, der førte til den ulovlige beslutning om at nedlægge alle mink under corona-pandemien i 2020.

Også Venstres tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahl er stærkt kritisk:

- Det er katastrofalt for retsbevidstheden i store dele af det danske samfund, at man dropper det, man er gået til valg på, nemlig at få undersøgt den sag til bunds, siger Christian Mejdahl til DR.

- Der er en skærende kontrast i, at man efter fire ugers valgkamp, hvor der morgen, middag og aften blev udtrykt mistillid til statsministeren, ikke kun freder statsministeren, men også går ind i et skæbnefællesskab med hende. Det kan godt undre mig, siger Christian Mejdahl.

Store kameler

Flere andre Venstre-profiler har gennem dagen været ude efter Ellemann. Og mandag aften er der lagt op til rivegilde, når partiet holder hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøde.

- Jeg er meget bekymret over beslutningen. Det var et tæt på essentielt krav for Venstre i valgkampen; ja, egentlig siden minksagen begyndte, at vi skulle have undersøgt statsministerens rolle. Og det vil være forkert at sige, at Venstre har lagt fingrene imellem i den sag, siger hovedbestyrelsesmedlem Anders G. Christensen (V) til Ekstra Bladet.

- Det er en overordentlig stor kamel at sluge. Jeg får da sms'er og Messenger-beskeder fra vælgerne om det. Og jeg kan være bekymret for, hvad det her får af betydning, selvom man siger, at 'mands minde' i politik er otte dage, siger Anders G. Christensen.