Skrider i protest mod Messerschmidt

En mand, der har haft fingrene nede i fælleskassen, skal ikke være formand for et politisk parti, siger DF's tidligere ældreordfører Jeppe Klenitz-Jakobsen.

Morten Messerschmidt lever ikke op til de værdier, som kræves af en formand for et politisk parti.

- Han har haft fingrene i fælleskassen og været illoyal overfor den siddende formand.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis tidligere ældreordfører Jeppe Klenitz-Jakobsen (33) der sent lørdag aften smækkede med døren til partiet, hvor han har været medlem halvdelen af sit liv.

Beskeden om, at han melder sig ud af partiet, kom sent lørdag aften på Twitter, hvor han sammenligner situationen med de kaotiske forhold i Fremskridtspartiet i 1995.

- Nu er det jo blevet tydeligt, hvad man har at vælge i mellem som formand. Der er ingen af dem, som jeg har lyst til at stille mig bag, siger han til Ekstra Bladet.

Morten Messerschmidt er favorit til at overtage formandsposten efter Kristian Thulesen Dahl på årsmødet 23. januar. Og det vil være ubærligt for Jeppe Klenitz-Jakobsen, der røg ud af Folketinget ved DF's katastrofe-valg i 2019.

- Det er et spørgsmål om, hvilke værdier man skal have som parti. En mand, der har haft fingrene nede i fælleskassen, skal ikke være formand for et politisk parti. Han skal jo have den straf, som retten nu finder frem til, siger Jeppe Klenitz-Jakobsen.

- Det kan jo være, at han bliver frikendt?

- Men jeg var til det sommergruppemøde. Og der var ikke noget EU-arrangement til det sommermøde. Det er der jo ikke nogen - ud over Morten Messerschmidt - der vil synes, at der var. Der er vel en teoretisk mulighed for, at han bliver frikendt af en eller anden juridisk teknikalitet. Sagens fakta står ret klart.

- At der var ikke nogen EU-konference eller EU-arrangement?

- Nej, det var der godt nok ikke. Så det ville jeg slet ikke kunne se mig selv i, lyder det fra Jeppe Klenitz-Jakobsen, der har været folkevalgt for partiet i cirka 10 år - og siddet på forskellige tillidsposter for partiet siden 2005.

I dag læser han til pædagog efter en årrække i forsvaret, hvor han har rang af sekondløjtnant og bl.a. har været udsendt til Kosovo som oversergent.

Messerschmidt klinger hult

Men det er ikke kun tiltalen for dokumentfalsk og EU-svindel i Meld-sagen, som bekymrer ham ved Messerschmidt som formand. Jeppe Klenitz-Jakobsen forventer, at Morten Messerschmidt som ny formand vil splitte partiet.

- Den ledelsesstil, han lægger op til, er også fjernt fra, hvordan jeg synes, man skal opføre sig, når man har et ledelsesansvar. Jeg bryder mig ikke om det med at kræve den ubetingede loyalitet og ikke ville lytte til andre folk.

- Så klinger det jo også ret hult fra en mand (Messerschmidt), som har brugt al sin tid i Folketinget – efter han kom tilbage - på at falde den nuværende formand i ryggen. Det klinger hult, at man nu siger, at vi nu skal stå sammen, når man selv har brugt al sin tid på at splitte, fortsætter han.

- Hvad sker der, hvis Messerschmidt bliver formand?

- Jeg tror, at han kommer til at leve op til sit løfte om at smide folk ud, der ikke klapper hælene sammen og siger; javel. For nogen bliver det måske et spørgsmål om, han når at smide dem ud, før de selv vælger at gå.

- Det kommer til at splitte partiet. Fordi mange af dem, som har det svært med Morten Messerschmidt, jo er dem som i virkeligheden laver alt rugbrødsarbejdet i Dansk Folkeparti - og som virkelig driver partiet, men som ikke altid er dem, der har næsen allerlængst fremme, forklarer han.

Ekstra Bladet har talt med Morten Messerschmidt. Men han har ingen kommentarer.

Henriksen går alt for langt

Jeppe Klenitz-Jakobsens forbehold overfor Martin Henriksen kandidatur bunder i politisk uenighed om DF's fremtidige værdipolitik.

- Jeg meldte mig også ind på grund af udlændingepolitikken. Men den skal ikke ligge der, hvor Martin Henriksen synes, den skal ligge. Så har jeg tabt noget af mig selv, hvis den ligger der. Det er en ren politisk uenighed.

- Jeg synes ikke, vi skal konkurrere med Nye Borgerlige om at sige tingene på den mest kontante måde. Jeg synes heller ikke, vi skal lave om på grundloven for at lave udlændingepolitikken om. Det er for langt fra det, jeg står for, siger Jeppe Klenitz-Jakobsen.

- Hvad mener du om de to andre kandidater?

- For det første tror jeg ikke, de har en jordisk chance nogen af dem. Erik Høgh-Sørensen er jo så langt ude på et overdrev … Og Merete Dea Larsen har ikke de personlige egenskaber til at lede så stor en organisation som Dansk Folkeparti. Det er ikke fordi jeg har noget imod Merete. Hun er et rart menneske, men den opgave er hun ikke i stand til at løfte, som jeg ser det, lyder det fra det nu forhenværende medlem af DF.

Mange politiske kolleger fra Dansk Folkeparti og andre partier på Christiansborg beklager på Twitter Jeppe Klenitz-Jakobsen beslutning om at forlade politik. Blandt andre den tidligere DF-næstformand Søren Espersen, som skriver:

'Stor tristhed ved denne besked fra @jeppekjakobsen som var en strålende politiker Håber på, at du en dag ændrer din beslutning. Alt godt herfra!.'

