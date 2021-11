Skriger på kokke - men myndighederne afviser 96 procent

Lovændring gør det næsten umuligt for udenlandske kokke at få arbejdstilladelse i Danmark, selvom branchen skriger på arbejdskraft

Står du og din arbejdsplads i en lignende situation? Kontakt journalisterne her.

Danske restauranter er under stort pres.

I en tid, hvor branchen skriger på kokke, gør en lovændring det nemlig stort set umuligt at hyre udenlandsk arbejdskraft gennem den såkaldte beløbsordning.

I hele 2021 har kun ni udlændinge således fået lov til at arbejde inden for hotel- og restaurationsbranchen i Danmark.

I samme periode er 211 personer blevet afvist. Det viser tal fra SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration - som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Det er fuldstændig fatalt for danske restauranter, som på bagkant af coronakrisen mere end nogensinde har brug for at tjene penge, tordner Kristian Nørgaard, chefkonsulent hos brancheorganisationen Horesta.

- Når 96 procent bliver afvist, så viser det jo med al tydelighed, at ordningerne i praksis er lukket land, fortsætter han.

Mistænkeligt høj løn

De ni godkendelser er et markant fald i forhold til tidligere år. Ifølge Horesta er det en direkte konsekvens af, at der i januar 2021 trådte en ny lovændring i kraft, som gør det særdeles svært at leve op til reglerne.

Ændringen indebærer nemlig, at SIRI nu ikke længere behøver have en konkret mistanke om svindel for at kunne give et afslag til en udlænding, der søger om opholds- og arbejdstilladelse gennem beløbsordningen.

De kan derimod nøjes med at have 'en vis formodning' om, at et ansættelsestilbud ikke er reelt.

Og det er her, mange kommer i klemme.

Et af kravene for at søge gennem ordningen er nemlig, at arbejdsgiveren betaler den ansatte en løn på 37.100 kroner om måneden.

Men når arbejdsgiverne efterlever dette krav, får de ofte at vide, at 37.100 virker mistænkeligt højt for en kok - for eksempel hvis SIRI vurderer, at lønnen er for højt sat i forhold til restaurantens prisniveau, eller at kokken ikke er kvalificeret nok til at få så meget i løn.

Og så kvitterer de altså med et afslag.

'Kineserfinten'

Den omstridte lovændring blev i sin tid vedtaget for at undgå den såkaldte 'kineserfinte', hvor nogle spisesteder misbrugte beløbsordningen ved eksempelvis at tvinge medarbejdere til at betale en stor del af deres månedsløn tilbage til chefen.

Brancheforeningen Horesta bakker op om, at der skal slås hårdt ned på snyd. Men det giver ingen mening at formode, at der bliver snydt alene på baggrund af for eksempel en restaurants prisniveau, mener de.

- Lige nu bliver en hel branche skåret over én kam, fordi nogle få har snydt. Det her kalder på politisk handling, siger Kristian Nørgaard.

Skriger på arbejdskraft

At restaurationsbranchen er under pres, når det drejer sig om at skaffe arbejdskraft, bliver blandt andet bakket på af en nyere undersøgelse.

Den viser, at hele 56 procent af danske hotel- og restaurantvirksomheder oplever, at det er en 'meget stor' eller 'stor' udfordring at finde personale.

Kun tre procent oplever, at det ikke er en udfordring at finde kokke og tjenere.