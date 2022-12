Skrottede ministre kommer med i S-ledelsen

Et par eksministre er kommet med i Socialdemokratiets gruppeledelse. En tredje eksminister har ingen ordførerskaber fået og en række øvrige eksministre har fået diverse ordførerskaber og poster i forskellige udvalg i Folketinget.

Det står fast efter et gruppemøde torsdag i Socialdemokratiet, som nu har konstitueret hele folketingsgruppen.

Partiet har skullet ryste posen gevaldigt efter at være gået fra en etpartiregering til nu at være en del af en SVM-regering efter folketingsvalget 1. november.

Med tre partier i regeringen måtte en række S-politikere nemlig indse, at tiden som ministre var slut for at gøre plads til kolleger fra Venstre og Moderaterne i ministerbilerne.

Eksempelvis fik Trine Bramsen (S) ikke nogen ministerpost i SVM-regeringen, som blev en realitet i sidste uge.

Inden da var hun transportminister og minister for ligestilling i S-regeringen. Bramsen fortsætter dog på ligestillingsområdet som ligestillingsordfører. Og hun bliver en del af gruppeledelsen i partiet.

Også Lea Wermelin, der var miljøminister i S-regeringen, men heller ikke fik en ny ministerpost, er blevet en del af gruppeledelsen.

Den er blevet udvidet efter Socialdemokratiets fremgang ved valget. Nu har partiet 50 mandater og er klart det største parti i Folketinget. Wermelin bliver desuden ordfører for klima, energi og forsyning.

Ud af gruppeledelsen er røget Rasmus Stoklund, som heller ikke fik genvalg som politisk ordfører.

Den post fik Christian Rabjerg Madsen tilbage i sidste uge, efter at han ikke længere er indenrigs- og boligminister og heller ikke kom med på det nye ministerhold. Stoklund er fremadrettet uddannelses- og forskningsordfører.

Rasmus Prehn (S) er også vendt retur til folketingsgruppen efter at have været minister. Han var minister for landbrug, fødevarer og fiskeri, men fik heller ikke nogen ny ministerpost. Prehn får heller ikke en ordførerpost. Han bliver dog formand for Folketingets transportudvalg.

Prehn var tæt på ikke at blive genvalgt til Folketinget, efter at han tidligere i år kom i centrum i en sag om, hvordan han havde brugt statens kreditkort på restaurantbesøg. Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, og den bliver i øjeblikket undersøgt af Rigsrevisionen.

Tidligere erhvervsminister Simon Kollerup (S) bliver forsvarsordfører. Dermed skal han arbejde tæt sammen med forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Jesper Petersen (S) er udenrigs- og udviklingsordfører. Han var senest uddannelses- og forskningsminister.

Tidligere udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) bliver sundhedsordfører, epidemiordfører og Grønlandsordfører.

Astrid Krag, der var social- og ældreminister, skal være børne- og undervisningsordfører.