Skudt på fra begge sider: - Morten er jo stadig svindel-tiltalt

Formandskampen i Dansk Folkeparti blusser op forud for et afgørende valg om partiets fremtid 23. januar.

Og to af de fire formandskandidater, Merete Dea Larsen og Martin Henriksen, tier ikke med at minde om, at Morten Messerschmidt måske har fået sin byretsdom ophævet, men skam stadig er tiltalt af Anklagemyndigheden.

Sådan lyder det fra de to kandidater.

- Merete Dea Larsen, nu er Morten Messerschmidt jo ikke dømt for noget. Det gør ham vel alt andet lige en mere værdig arvtager til formandsposten i Dansk Folkeparti. Eller hvad mener du?

- Det ved jeg ikke. Det er helt rigtigt, at Morten er ikke dømt, hverken for det ene eller andet. Men der er stadig sigtelser for svindel og dokumentfalsk. Jeg har hele tiden ment, Morten skulle have lov til at stille op som formand. Nu er vi så i en situation, hvor han i gåseøjne kun er tiltalt. Det er så medlemmernes valg, om de synes det er okay.

Merete Dea Larsen.

- Mener du, at det skader partiet, hvis I får en formand, der potentielt kan stå som dømt for svindel og dokumentfalsk om føje måneder?

- Der er ingen tvivl om, at Meld og Feld har skadet partiet fra den dag, hvor de første mistanker kom. Det er dybt uretfærdigt, at det har stået på så længe. Både for Morten, men også for partiet. Vi betaler en høj pris for det her. Det er ikke godt for Dansk Folkeparti. Men jeg kan ikke bebrejde Morten, at han vil have prøvet sin sag på alle måder.

- Men han kan jo stå som dømt om kort tid igen. Hvad tænker du om det?

- Jamen, der er ingen tvivl om, at for partiet er det her en skidt sag. Det vil stadig være skidt, at vi har været det her igennem. Når den er definitivt afgjort, og alle ankemuligheder er opbrugt, så kommer vi til ’en anden side’. Indtil da er det her en skidt sag.

- Vil du aktivt fortælle medlemmerne, at de bør stemme på dig som en ’uskyldig’ kandidat, der ikke har en svindelsag hængende over hovedet?

- Jeg tænker, at det her er op til medlemmerne at vurdere. Men jeg vil sige, at det er ret tydeligt, at der ikke plads til både Morten og Martin Henriksen i partiet, hvis de bliver valgt. Det vil jeg gerne understrege, at der er, hvis jeg bliver formand. De har hver deres at byde ind med.

Henriksen: Stadig møgsag

Martin Henriksen stiller også op til formandsposten i DF. Han fastslog tidligere i december på TV 2, at Messerschmidt burde trække sig som næstformand, så længe hans sag om dokumentfalsk og svindel med EU-penge ikke er afsluttet.

- Min holdning er uændret. Jeg kan godt se, at afgørelsen kan være en personlig fordel for Morten Messerschmidt. Men for partiet er der ikke noget godt at sige. Enhver kan se, at det stadig er en møgsag. Messerschmidt bør som minimum træde nogle skridt tilbage af hensyn til partiet. Han er stadig tiltalt, og sagen er på ingen måde væk, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen.

- Sagen er der jo stadigvæk – og det er stadig en møgsag for partiet. Den er stadig uafklaret og vil fortsætte i længe endnu.

- En af grundene til, at Dansk Folkeparti har det svært, er, at der har været en række møgsager i længere tid. Og Meld- og Feld-sagen er jo en af de sager, der klæber til partiet. Det er desværre ikke forandret efter kendelsen i Østre Landsret, selvom alle kan se at dommeren selv skulle have erkendt, at han aldrig skulle have taget sagen, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt til de to modkandidaters angreb på ham.

Men han ønsker ikke at udtale sig, skriver han i en sms.

Dommer var inhabil

Onsdag hev Morten Messerschmidt en midleridig sejr i land i sin retssag, da byretsdommen over ham blev ophævet og dommer Søren Holm Seerup kendt inhabil.

Søren Holm Seerup.

Landsretten lagde blandt andet vægt på Søren Holm Seerups kommentarer, der sammenligner Messerschmidt med flodhesten Dolph, hvor DF nævnes i sammenhæng med Breivik og kommentarer om Messerschmidts eventuelle storhedsvanvid.