Skuffede borgmestre i nødråb: Giv os tyskere, nu

Folks levebrød er i fare, hvis grænsen ikke åbnes for tyske turister. Og det kan kun gå for langsomt. Hvert døgn tæller.

Sådan lyder nødråbet fra en række skuffede borgmestre fra Vestjylland, Sydjylland og Langeland til Christiansborg, hvor samtlige partier onsdag blev enige om en aftale for grænseåbning.

Aftalen indeholder en række lempelser ved grænsen, men de livsgivende tyske turister, som ikke ejer et sommerhus i Danmark, kan fortsat ikke komme ind. Og det skaber frustrationer hos borgmesteren i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard (V).

- Hvert eneste døgn uden turister har ekstrem betydning, siger borgmester Hans Østergaard.

- Der er normalt liv og glade dage på denne tid ved Vestkysten, men det løber en koldt ned af ryggen, når man kommer til Søndervig og Hvide Sande i øjeblikket. Der er ikke en levende sjæl. Det er dødt, som i dødt, fortæller borgmesteren.

Mister milliarder

Turister havde omkring fire millioner overnatninger i Ringskøbing-Skjern Kommune sidste år. 90 procent af dem var tyskere, oplyser borgmesteren.

Samtidig havde kommunen en omsætning på omkring 3,5 milliarder kroner fra turister, så borgmester Hans Østergaard vurderer, at kommunens turistbranche allerede har mistet omkring 1,5 milliarder kroner i år.

- Det her handler om langt mere end at bevare små landsbyer i landdistrikter. Det handler om folks levebrød, og der er rigtig mange mennesker, som har brug for tryghed her, siger Hans Østergaard.

Gør ferie til formål

Siden 14. marts hvor indrejseforbuddet til Danmark trådte i kraft, har det krævet et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål' at krydse grænsen.

I Varde Kommune har borgmester Erik Buhl (V) en bøn til politikerne på Christiansborg. Gør ferie til et anerkendelsesværdigt formål.

- Feriebranchen er i knæ, så jo hurtigere åbning jo bedre. De næste 14 dage er jo stort set afskrevet, og det bliver rigtig slemt, hvis ikke man gør ferie til et anerkendelsesværdigt formål, siger Erik Buhl.

Turistvirksomheder i Varde Kommune mister omkring 10 millioner kroner i døgnet på grund af manglende kunder, oplyser Vardes borgmester, Erik Buhl (V).

Derfor tæller hvert et døgn, og aftalen onsdag er et skridt på vejen, fordi flere kan rejse over grænsen og museer kan åbne. Men aftalen er slet ikke nok til at holde turisthjulene i gang.

- Vi har et produkt, som overholder alle regler om afstand og loft over antal personer, så jeg håber virkelig, at de vil åbne mere, hurtigt, forklarer Varde-borgmesteren.

Skuffet over ventetid

Mette Frederiksen oplyste sammen med den nye grænseaftale, at der kommer en plan for grænseåbningen 29. maj.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune er glad for alle lempelserne i aftalen onsdag. Men, og der er et kæmpe men.

- Jeg er voldsomt skuffet over, at de ikke kommer med en mere præcis udmelding i forhold til grænserne, siger Hans Østergaard.

De tyske turister sidder lige nu og afventer, hvad der bliver meldt ud i Danmark. Derfor tager det noget tid fra selve åbningen, til tyskerne rent faktisk kommer og lægger penge i de danske butikker, vurderer borgmesteren.

- Få nu snarest muligt meldt ud, hvad vi kan forvente i forhold til vores turister, så vores turister ved, hvad de kan agerer efter, fortæller han.

Flere danske turister i Danmark vil forslå som en skrædder i helvede, mener den vestjyske borgmester.

- Det er en misforståelse, at danske turister kan overtage pladserne fra tyske turister. Det kan de langt fra, siger Hans Østergaard.

Langeland håber på tyskere

Det absolut vigtigste på Langeland lige nu er åbne grænser, oplyser borgmester Tonny Hansen (SF). De store områder med sommerhuse er afhængig af tyske turister.

- Jeg havde håbet på en afklaring i går, men kan også godt forstå, at regeringen og partierne ønsker yderligere oplysninger inden en endelig udmelding, siger Tonny Hansen.

Tyskland har som Danmark et lavt smittetryk, så borgmesteren mener, at det er rimelig risikofrit at lade tyskerne komme til Danmark. Han ser frem til afklaringen i den kommende tid.

- Så vil vi vide, hvorvidt udenlandske gæster kan bruge deres reservationer på sommerhuse, havnepladsen eller plads på campingpladser. Hvis ikke vil der kunne åbnes op for danske gæster, fortæller han.

'Ingen god forklaring'

Borgmestrene får opbakning fra Feriehusudlejernes Brancheforening, som ikke kan forstå, hvorfor turisterne ikke kan komme over grænsen.

- Når man tager i sommerhus, ankommer man i sin egen bil, og man kan være i sin egen have eller ude i naturen med langt større afstand end inde i byerne, hvor der er langt større smittetryk, siger Carlos Villaro Lassen, der er direktør for Feriehusudlejernes Brancheforening.

- Det er ekstremt skuffende for hele dansk kystturisme, at vi stadig har uvished, og at der ikke er nogen god forklaring på, at man holder grænserne lukket, siger han.

I en ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI), som partilederne har fået tilsendt onsdag morgen, lyder det, at der er så stor usikkerhed i beregningerne af en yderligere genåbning, at det reelt er svært at vurdere konsekvenserne.