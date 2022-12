Slaget begynder: Sender giftpil mod Mette F.

Alt for blåt og med for stort fokus på skattelettelser.

Sådan lyder dommen over regeringsforhandlingerne fra SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Og selvom SF-chefen roser de 'konstruktive forhandlinger', sender hun nu en alvorlig giftpil i retning af Socialdemokratiet om de skattelettelser, som med større og større sandsynlighed bliver en del af et kommende regeringsgrundlag i en måske kommende SV-regering.

Annonce:

- Jeg vil gerne kvittere for nogle gode og konstruktive forhandlinger med stor lydhørhed fra alle parter. Vi har været enige om en del. Vi har talt os til rette på noget og kunne bøje os mod hinanden. Vi har også udviklet nye, gode idéer sammen. Men når alt kom til alt, så har vi været for langt fra hinanden, når det kommer til klima, natur og til de sociale balancer. Der har med SF's øjne været for stort fokus på skattelettelser og arbejdsudbud og for lidt fokus på klima, natur og de fattigste børn, lyder det i en pressemeddelelse fra Pia Olsen Dyhr.

SF er ude af regeringsforhandlingerne

Et budskab, som SF-formanden gentager i dagens udgave af 'Lippert' på TV 2 News:

- Er det Mette Frederiksens ansvar, at du sidder her i dag?

- Ja, det er det da. Det er Mette Frederiksens ansvar. Hun har jo givet flere indrømmelser til Venstre end til SF. Men det er jo ikke S, der har krævet de indrømmelser. Det er Venstre.

Ifølge SF-chefen er det netop Socialdemokratiets iver efter at tækkes Venstre, der står tydeligst i regeringsforhandlingerne.

Annonce:

- Venstre har haft svært ved at bøje sig mod SF's krav på klima- og naturområdet. Det gælder selvfølgelig især for landbruget, hvor der virkelig er brug for ambitiøs politik, hvis vi skal nå vores mål. Der har heller ikke været vilje til at hjælpe de fattigste børn. Det er for SF ubegribeligt midt i en klimakrise og en inflationskrise, som truer med at sætte de fattigste familier på gaden, siger hun i partiets pressemeddelelse.

Noget, som Søren Lippert også borede i i sit interview:

- Hvordan har du det med, at S har vendt ryggen til et rødt flertal og hellere vil lave en regering med de blå partier?

- Jamen, hun er gået til valg på det. Hun har faktisk været meget ærlig om det i modsætning til mange af dem, der sidder ved forhandlingsbordet, f.eks. Jakob Ellemann, der sagde, at han ikke vil røre ved Mette Frederiksen med en ildtang.

- Jeg tror, det mest realistiske er, at vi får en SV-regering i Danmark.

Læs her, hvor mange ministerposter Socialdemokratiet skal ofre i en ny regering ifølge Hans Engell.