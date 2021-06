Slagsmål i sigte

Det kommer til at slå gnister, når der onsdag er dækket op til afslutningsdebat i Folketinget.

Debatten markerer afslutningen på folketingsåret, og det er en flok kampklar politikere, der møder op.

De vil bl.a. have statsminister Mette Frederiksen (S) til at forsvare regeringens beslutning om at hente op mod 19 børn og tre mødre med dansk tilknytning hjem fra fangelejre i Syrien.

Det er de tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres børn, der bliver hentet til Danmark.

Forud for debatten ligger emnet særligt oppositionspartierne Venstre og Dansk Folkeparti på sinde.

- Vi har adskillelige eksempler på, at Mette Frederiksen har brudt sine løfter og er i gang med systematisk at nedbryde den stramme udlændingepolitik, siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Derfor vil vi gerne have svar på, hvorfor regeringen har ændret holdning - nu flere gange - til løfter som de allerede har lavet.

Hun peger også på regeringens fejlslagne forsøg på at etablere et udrejsecenter, der skal aflaste udrejsecenteret Kærshovedgård i Midtjylland, som et emne Venstre kommer til at bringe op.

Joachim B: Intet center på Langeland - Tesfaye har ombestemt sig.

Også Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil benytte afslutningsdebatten til at drøfte hjemtagelsen af børn og mødre med dansk tilknytning til Danmark.

Corona-kritik

Regeringen og statsministeren vil også blive mødt med kritik og spørgsmål til forskellige elementer i corona-håndteringen. En håndteringen, som mildest talt har været på slingrekurs.

Kristian Thulesen Dahl forventes at kritisere statsministeren for, at udfasningen af corona-restriktionerne efter hans mening går for langsomt.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, kommer til at bringe regeringens håndtering af aflivningen af mink op.

Flere i arbejde

Sammen med De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kommer Søren Pape Poulsen også til at efterlyse økonomiske reformer, der skal sikre, at der er penge nok i statskassen de kommende år - og ikke mindst hænder nok på arbejdsmarkedet.

- Vi er nødt til at finde flere mennesker til det danske arbejdsmarked. De kan komme udefra. De kan komme ved, at vi indretter os anderledes, siger Sofie Carsten Nielsen forud for debatten.

- Men det er økonomiens største udfordring, og enhver ansvarlig regering skal adressere det. Og det haster.

Klima-kamp

Det bliver Sofie Carsten Nielsens første afslutningsdebat. Hun deltog i åbningsdebatten i oktober blot én dag efter, at hun var blevet politisk leder for De Radikale ovenpå Morten Østergaards exit.

Blandt støttepartierne vil to af de gennemgående temaer blive folkeskolen og klimaet. Fredag viste en evaluering, at folkeskolereformen fra 2014 ikke har opnået de ønskede mål for elevernes læring.

Samtlige de tre partier, der udgør regeringens parlamentariske grundlag, vil også bringe på banen, hvordan de forskellige klima-ambitioner i Danmark skal gøres til virkelighed.

Regeringens udspil til en klimaaftale på landbrugsområdet er eksempelvis blevet mødt med utilfredshed hos støttepartierne.

- Vi har nået noget med målene. Men vi skal også i land med handling - ikke mindst for landbruget. Det kunne jeg godt tænke at mig at diskutere.

- Det tror jeg, at fremtidens generationer forventer af os, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Rystede

Derudover ventes både SF og Enhedslisten at tale for, at der tilføres flere penge til kontanthjælpssystemet.

Ønsket kommer i kølvandet på, at Ydelseskommissionen mandag anbefalede, at man simplificerede kontanthjælpssystemet.

- Vi er meget rystede over regeringens meldinger på det området. Vi føler, at de løber deres valgløfter, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, forud for debatten.

Anderledes tale

Mette Frederiksen har skrevet på Facebook, at hendes tale ved debatten ikke vil blive som narmalt.

- Jeg vil holde en lidt anderledes tale - og i stedet se frem mod de næste ti år, Mette Frederiksen på Facebook.