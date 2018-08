Slagsmålet fortsætter: Glem det, Samuelsen!

Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke Rasmussen (V) ved det kommende valg, der senest skal afholdes 17. juni næste år.

Men at afgive løfter om evig troskab til blå blok, hvis det skulle komme til flere dronningerunder efter valget, vil partiet ikke.

Det siger DF's næstformand, Søren Espersen, som reaktion på kravet fra Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen.

- Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der tænkes på i forhold til at give en hel masse løfter om, hvad der muligvis sker i anden og tredje dronningerunde.

- Så langt spekulerer vi ikke, og det vil også være det rene gætværk. Så det vil vi ikke, siger Espersen.

Anders Samuelsen har ellers kaldt DF's tilbageholdenhed som "fnidder og fnadder" og en hasarderet "flirt med Socialdemokratiet".

Det scenarie kan Søren Espersen ikke genkende. At gå op i blokpolitik er en forældet tankegang - i stedet bør fokus være på at skabe flertal for reformer, lyder det.

- Det at have en blok er ikke noget i sig selv, man skal gå og ønske. At Danmark skal dele sig op i to blokke, synes vi, er en meget forældet tankegang.

- Det er en vældig styrke for et parti, der selv betegner sig som et midterparti, at vi er i stand til at arbejde på begge sider af blokkene, siger næstformanden.

Sommerens stød * Kort inden sommerferien kræver DF kontante resultater fra Thyra Frank, ellers vil partiet vælte LA-ældreministeren. * I et interview gør Kristian Thulesen Dahl klart, at han ønsker LA smidt ud af regeringen efter valget. – Jeg synes ikke, Liberal Alliance skal være et regeringsparti efter næste valg, lyder det over for BT. * Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, svarer igen, da hun kritiserer DF’s fjendtlige retorik. – Det er ærgerligt, at Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok, siger hun til Jyllands-Posten. * Kristian Thulesen Dahl giver straks svar på tiltale under sit sommerpressemøde. – Det er ikke mere end trekvart år siden, vi havde en debat foranlediget af, at Liberal Alliance ikke kunne finde ud af med sig selv, om de ville stemme for deres egen finanslov. – Så det med at skabe udfordringer i det politiske miljø... det har været der, ikk. * I går opfordrer Anders Samuelsen så i barske vendinger DF til at stoppe den i hans øjne hasarderede flirten med Socialdemokratiet.

Om det betyder, at Dansk Folkeparti serverer statsmagten på et sølvfad til Socialdemokratiets Mette Frederiksen, som Anders Samuelsen kalder det, er en præmis, som Espersen ikke vil gå med på.

- Han taler i nogle vældige overskrifter.

- Og vi beskæftiger os ikke med at tale i overskrifter, som jeg synes, at Anders Samuelsen gør i det her tilfælde, siger han.

Et blåt sammenhold er glimrende, hvis samarbejdet ellers fungerer. Men netop samarbejdet med Liberal Alliance har ført til dårlige erfaringer, mener Søren Espersen.

- Der har været mange tilfælde, hvor Liberal Alliance har skabt problemer for det borgerlige samarbejde - både inden, de kom i regering, og efter. Det er sådan, vi bedømmer Liberal Alliance, siger Søren Espersen.

- Og det er også derfor, at vi ikke kan se os selv i en regering sammen med Liberal Alliance, siger Dansk Folkepartis næstformand.