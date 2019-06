Slagter blå blok: Løkke detonerer ny bombe

Lars Løkke Rasmussen har detoneret endnu en bombe.

Statsministeren vil gå aktivt efter en regering hen over midten, hvilket dermed kan blive med Socialdemokratiet og de radikale. Dermed opgiver han at danne regering med de nuværende regeringspartnere, de konservative og Liberal Alliance.

- Der er brug for samling på midten, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen på TV2 News.

- Hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi, kræfter, kompetencer og erfaring for at se, om det er ladsiggørligt at samle en regering med ansvarlige rutinerede partier hen over midten. Der er brug for at bygge bro.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er både Søren Pape (K) og Anders Samuelsen (LA) allerede blevet orienteret om, at Løkke havde chok-meldingen på trapperne.

Tidligere i valgkampen lancerede Løkke bogen 'Befrielsens øjeblik'. Heri åbnede han op for et regeringssamarbejde ind over midte med Socialdemokratiet. Men nu har statsministeren altså planer om at gå skridtet videre og gå aktivt efter en regering over midten.