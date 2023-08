Slagter Ellemann: Vi har spildt tiden

'Det føltes helt rigtigt', da Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage til Forsvarsministeriet, men nu, efter tre uger, har han fundet ud af, at han alligevel ikke klar til at være forsvarsminister. Hvad siger det om hans dømmekraft, ville Ekstra Bladet gerne vide, da Ellemann og hans efterfølger holdt pressemøde

Over 140 milliarder ryger forsvarets vej.

Men der er ingen konkrete aftaler i forsvarsliget om, hvordan pengene skal bruges.

Det skulle forsvarsminister Ellemann have lov til at lande efter endt sygdom.

Flere ordførere fra blå blok slagter nu hans opførsel.

At han render af posten er kritisk for dansk forsvar, mener Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov.

- Nu har vi spildt et halvt år på at vente. Det har kostet et halvt år for forsvaret på et kritisk tidspunkt. Det er ærgerligt, siger Jarlov, og tilføjer:

- Vi kunne have lavet mange af aftalerne i løbet af foråret. Forsvaret har været klar længe. De havde et udspil til forlig allerede i foråret. Men vi har ventet på at Ellemann kom tilbage. Vi har ventet på en minister, der alligevel ikke ville have jobbet.

Slattent

- Det hele virker meget underligt og uplanlagt. Normalt har Venstre været et parti, hvor man tidligere kunne sige, at der var styr på tingene. Men de virker som hovedløse høns, der render rundt, lyder det fra Morten Messerschmidt.

Nye Borgerliges Kim Edberg Andersen konstaterer:

- Det er lille smule slattent, at en forsvarsminister, der har råbt op om, han var så glad for forsvaret, ikke vil lave det største løft af forsvaret i nyere tid.

Elbit-sagen, hvor Folketinget har fået forkerte oplysninger, fylder for de blå politikere.

- Det virker som total kaos. Et forsøg på at slippe for dårlige sager. Nu kan vi ikke længere stille spørgsmål til ham om Elbit-sagen. Det er meget belejligt, siger Morten Messerschmidt.

- Man kan heller ikke lade være med at få den tanke, at han bare lige skulle have besøget af Zelenskyj med. Så begynder det at være det rene dilletanteri.

- Messerschmidt, Ellemann har vel lov til at blive klogere - det er vel bedre end at køre videre med noget, han ikke kan overskue?

- Helt sikkert. Jeg vil juble, hvis den her regering begynder at aggere kloger, lyder det fra Morten Messerschmidt.

Påfaldende travlt

- Det er påfaldende, at forsvarsministeren har så travlt med at komme væk. Det er ikke længe siden, jeg har hørt ham sige, hvor meget han elsker forsvaret. Hvad er det ´han vil væk fra? Det kan jo kun være Elbit-sagen, påpeger Kim Edberg Andersen, Nye Borgerliges forsvarsordfører.

- Det jo ikke en lille sag. Det er en kæmpesag. Vi ønsker nu en undersøgelse med vidneansvar. Flere nøglemedarbejder er stoppet. Hvis vi kun undersøger papirsporet, så vil dem, som er stoppet, kunne sige, at de har ikke pligt til at udtale sig. Det er markante navne. Nu inklusive en minister, siger Kim Edberg.

- Rasmus Jarlov, det er vel fair nok at blive klogere?

- Jeg synes ikke, der er sket noget nyt, siden han kom tilbage, som han ikke godt vidste under sin orlov. Det virker uforståligt for mig, men jeg kan jo ikke vide, hvad han tænker.

- Nye Borgerlige vil have en undersøgelse med vidneansvar i Elbit-skandalen, hvad siger du?

- I første omgang vil jeg se, hvem der har forfattet de forkerte dokumenter, der vildledte Folketinget. Der er stor forskel på, om det er en medarbejder nede i systemet, ministeren selv eller forsvarstoppen.

- Så må vi se, om der er behov for mere, lyder det fra Rasmus Jarlov.

Jakob Ellemann-Jensen erkender på et pressemøde tirsdag morgen, at timingen i hans exit ver uskøn. Han afviser, at have noget at skjule i Elbit-sagen.

Troels Lund Poulsen overtager posten.