Slagter Mette-udmelding: - Lugter langt væk

Ved sidste valg var det slet ikke en mulighed.

Lars Løkke Rasmussens ide om en regering henover midten i dansk politik var en dødssejler, måtte det forstås.

Men nu bliver man pludselig nødt til at åbne diskussionen om netop et bredt regeringsamarbejde, der kan gå henover midten, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Det siger hun søndag i et interview med Jyllands-Posten.

Lars Løkke vil lave regering over midten fremfor yderpartier.

Skarp kritik

Men på den anden side af midten er man ikke begejstret for statsministerens udmelding. Politisk ordfører i Venstre, Sophie Løhde, ryster decideret på hovedet.

- Det virker ærligt talt temmelig desperat, og lugter langt væk af en kynisk statsminister, der forsøger at købe de Radikale og SF med ministerbiler mod at undgå alvorlige konsekvenser i slipstrømmen på Minkkommissionen, siger hun og fortsætter:

- Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogen partier, der lader sig købe af på den her måde.

Politisk ordfører i Venstre, Sophie Løhde, kalder forslaget fra statsministeren for desperat. Foto: Philip Davali

Til valg på etpartiregering

I interviewet siger statsministeren dog, at Socialdemokratiet stadig ønsker - og går til valg på - en etpartiregering.

- Men vi vil også gerne åbne en diskussion af, om der kan være en bred regering. Det er meget reelt og også rigtigt at åbne den diskussion, så danskerne kan forholde sig til det, også i god tid inden et valg, siger hun til Jyllands-Posten.

For præcis fire år siden, på grundlovsdag i 2018, sagde Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet ville gå efter at blive en etpartiregering efter næste folketingsvalg.

Efter valget i 2019 dannede Mette Frederiksen en etpartiregering.