Slagtet af fortiden: Danmarks største kamel-slugere

- Jeg tror, at historien vil fælde en hård dom over hele det forløb.

Sådan tordnede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen for et år siden og krævede, at Mette Frederiksen (S) blev stillet til fuldt ansvar for mink-skandalen.

Nu står Venstres formand imidlertid over for at måtte sluge en historisk stor kamel: Nemlig at acceptere, at Mette Frederiksen bliver hans egen chef i en kommende bred regering. Uden nogen advokatvurdering af S-formanden rolle i miseren om minkene.

- Det er en overordentlig stor kamel at sluge. Jeg får da sms'er og Messenger-beskeder fra vælgerne om det. Og jeg kan være bekymret for, hvad det her får af betydning, selvom man siger, at 'mands minde' i politik er otte dage, siger Anders G. Christensen, hovedbestyrelsesmedlem i V, eksempelvis om Ellemanns kurs.

Det kommer oveni, at Venstre-formanden først har skullet fordøje den kamel-tå at få Mette Frederiksen (S) som chef og statsminister.

Venstre-formand er imidlertid ikke ene om at løbe fra sine mink-løfter lige så hurtigt som en hest kan rende. Også Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, har behændigt droppet sit løfte i takt med, at minister-bilerne er rykket nærmere.

Herunder har Ekstra Bladet samlet de otte stejleste citater fra frontpersonerne Venstre og Moderaterne om, hvorvidt Mette Frederiksen skulle kunne slippe af krogen og undgå en advokatvudering.

(Hint: Det mente de ikke indtil for få dage siden.)

Vi mener stadigvæk, at der er brug for at sætte et ordentligt og værdigt punktum efter denne her skandale. Og en advokatvurdering er sådan set en naturlig måde at gøre det på.

Jakob Ellemann-Jensen (V), 16. november 2022

- Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke. Fordi hun gav den begrundelse for at lukke minkerhvervet, at det her var en klar anbefaling fra myndighedernes side. Hun sagde samtidigt, at man havde lovhjemlen til det. Så nej, jeg stoler ikke på landets statsminister.

Jakob Ellemann-Jensen (V), november 2021

Men håndteringen blev et lavpunkt for vores folkestyre. Folketinget blev kørt ud på et sidespor. Og i stedet valgte regeringen at køre solo og - i tilfældet med minkene – også at køre over for rødt. Jeg tror, at historien vil fælde en hård dom over hele det forløb.

Jakob Ellemann-Jensen (V), 4. november 2021

- Jeg kan bare sige helt klart, at ingen kan købe Venstre med ministerbiler i et fordækt forsøg på at undslå sig ansvaret for en skandaløs magtudøvelse. Det er helt vildt, hvis der er nogen partier, der lader sig købe af på den her måde.

Sophie Løhde (V), 5. juni 2022

- Det er hyklerisk ud over alle grænser, hvis ikke Enhedslisten mener, at Minkkommissionens beretning skal behandles på samme måde som Instrukskommissionens. Vi kommer til at holde dem op på, at der må gælde nøjagtig de samme spilleregler her. Ellers er der tale om kammerateri på højeste plan på venstrefløjen.

Sophie Løhde (V), 8. juni 2022

Jeg vil bare stilfærdigt minde om, at forudsætningen for Moderaternes støtte til enhver statsminister er, at vedkommende sætter et værdigt punktum for minksagen ved at gennemføre en advokatvurdering.

Jakob Engel-Schmidt (M), 21. oktober 2022

Så hvis du har de afgørende mandater, der skal til for at gøre Mette Frederiksen til statsminister, så er det et ultimativt krav fra din side, at hun accepterer, at der kommer en advokatvurdering af minksagen?

Ja. Og det gælder sådan set en hvilken som helst regeringskonstellation, der må komme efter valget. Der vil det være vores indgang til forhandlingerne, at vi er nødt til at få genskabt noget tillid – og måden at gøre det på er ved at konkludere den her sag, svarede han.

Lars Løkke Rasmussen (M), oktober 2022

Hvem taler om advokatundersøgelse? Det er en advokatvurdering, der er på tale. Grænsen for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven går ved groft uagtsomhed - og det har kommissionen ikke vurderet.

Lars Løkke Rasmussen (M), 1. juli 2022

Vi er nødt til at komme op på hesten igen, og lad os få afsluttet den her sag på en ordentlig måde

Lars Løkke Rasmussen (M), 29. september 2022

Jakob Ellemann-Jensen er blevet konfronteret med sin kovending:

- Det var et klart krav fra dig og andre, at der skulle laves en vurdering. Hvorfor bakker du så ud af det krav nu?

- Jeg gik til valg på en blå regering. Jeg gik til valg på at blive statsminister. Jeg gik til valg på en vurdering af minksagen. Men jeg kan konstatere, at med den måde, Folketinget er blevet sat sammen på, så er det ting, der ikke kan lade sig gøre.

- Hvorfor ikke? Der er jo flertal i Folketinget, hvis I og Moderaterne bakker op?

- Ja, men med den melding, Løkke også er ude med i dag, er det svært at få øje på det flertal. Det handler for os i Venstre også om, hvordan vi kommer videre, lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Forinden lød det fra Lars Løkke Rasmussen:

- Vi må ærligt sige, at fortiden spøger. Der er sten i skoen. Der har været sagt hårde ord. Der er FE-sagen, minksagen. Nogen har sagt: ’Aldrig nogensinde Mette Frederiksen.

- Der er et plaster, der skal hives af, og det ligger mig meget på sinde. Nogen skal jo hive det af.

