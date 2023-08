Slagtet på møde: Sådan røg Stephensen

Jon Stephensen er fortid i Moderaterne, efter partiets folketingsgruppe på et dramatisk møde besluttede, at de ikke havde tillid til ham længere

Genopretningsarbejdet for Jon Stephensen kom aldrig i gang.

Den detroniserede teater-ping blev allerede tirsdag i denne uge slagtet af Moderaternes folketingsgruppe, efter de på det første gruppemøde efter sommerferien enstemmigt nåede frem til, at Jon Stephensens adfærd har været så problematisk, at man ikke længere kunne genskabe tilliden til ham.

Det oplyser gruppeformand Henrik Frandsen (M) i en pressemeddelelse.

'Jon Stephensen tog i april måned selvbetalt orlov fra Folketinget, efter at tilliden mellem folketingsgruppen og ham var brudt. I tirsdags diskuterede folketingsgruppen situationen, og folketingsgruppen vurderede, at det ikke ville være muligt at genoprettet tilliden, så Jon Stephensen kunne vende tilbage,' siger Henrik Frandsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

Annonce:

'Jon Stephensen blev valgt til Folketinget i november på Moderaternes stemmer, og derfor så Moderaterne selvfølgelig helst, at mandatet blev i partiet, men det har nu vist sig, at Jon Stephensen sætter sig selv først.'

Efter skandaler: Jon Stephensen færdig i Moderaterne

Henrik Frandsen. Foto: Emil Agerskov

Ingen støtter

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev der ikke direkte stemt om tilliden til Jon Stephensen. Men én efter én erklærede M-politikerne, at de ikke kunne finde tilliden til ham igen. Ingen modsatte sig de kritiske røster. Og stemningen i gruppelokalet var, ifølge personer der var til stede, entydig:

- Hvis ikke han var gået, var han blevet smidt ud af partiet, fortæller en højt placeret kilde i Moderaterne til Ekstra Bladet.

Oven på det dramatiske møde blev det konkluderet, at Stephensens tillid ikke stod til at genoprette. Herefter overbragte flere hos Moderaterne nyheden til Jon Stephensen.

De seneste dage har Jon Stephensen dog ikke givet lyd fra sig.

Radiotavshed

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Jon Stephensen ikke selv meddelt sit nu tidligere parti, at han melder sig ud af partiet.

Det er udelukkende sket pr. mail til Ritzau.

Annonce:

Hos Moderaterne spekulerer man også over, hvordan Jon Stephensen kommer til at agere parlamentarisk - herunder hvorvidt han kommer til at stemme på linje med SVM-regeringen, eller om han går imod regeringen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jon Stephensen og M-formand Lars Løkke Rasmussen, der lige nu er på erhvervsfremstød i Kina.

Upassende beskeder

Det var før sommerferien, at Jon Stephensen røg på selvbetalt orlov. Den udløsende faktor var, at han havde sendt en upassende besked til et 19-årigt medlem af partiet.

Oven i en skandaler og møgsager blev det for meget for ledelsen i partiet, der - officielt efter aftale med Jon Stephensen - sendte ham på orlov.

- Jeg har brugt det billede, at vi har lavet en separation. For der er ikke basis for et politisk samliv lige nu. Om det kan genoptages, er et åbent spørgsmål, sagde Lars Løkke Rasmussen her.