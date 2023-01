Slamsugeren Ib om skrottet seniorpension: - De pisser på mig

Står du i en lignende situation, og vil du dele din historie? Skriv til journalisten her.

59-årige Ib Brodersen er med egne ord 'vant til at stå i lort til halsen' via sit arbejde som slamsuger.

Han har haft forskellige typer hårdt fysisk arbejde, siden han var 13 år gammel, og derfor havde han set frem til at kunne gå på seniorpension som 62-årig.

Men nu beder regeringen Ib og andre nedslidte danskere om i stedet at arbejde tre år mere, og det gør ham både vred, skuffet og ked af det.

- Jeg er vant til at stå i lort til halsen, men nu pisser regeringen på mig, og det finder jeg mig sgu ikke i.

- Det er ligesom at have ønsket sig en hundehvalp i julegave og have været ude i kennelen og vælge den, og så er den ikke under juletræet alligevel. De har taget det fra os, de sataner, tordner Ib Brodersen.

Til januar fylder Ib 60 år. Han var glad for muligheden for at trække sig værdigt tilbage om et par år, men nu forsvinder den. Foto: Linda Johansen

Annonce:

Flere år, færre penge

Regeringen vil nemlig ud af det blå skrotte den populære seniorpension og smelte den sammen med den mindre populære Arne-pension. Det betyder flere år på arbejdsmarkedet og færre kroner på kontoen for en lang række nedslidte.

For hvor man med en seniorpension kan trække sig tilbage seks år før pensionsalderen og få op til 19.360 kroner månedligt, kan man først gøre det tre år før med den nye Arne-model og få cirka 15.000 kroner månedligt.

- De pisser på os. Jeg er vred og frustreret. Den udsigt, jeg havde til en værdig tilbagetrækning, den har de sparket væk under mig. De har losset mig lige i løgene, siger Ib Brodersen.

De seneste 20 år har Ib Brodersen arbejdet som slamsuger, og før det har han knoklet som blandt andet landbrugsmedarbejder, truckfører, smed og fragtmand. Det har sat sine spor i hans krop, der efterhånden er ved at være slidt ned.

Han har slidgigt i lænden, slid og inflammation i albuen, skuldrene, nakken, knæene og benene og har desuden mistet 30 procent af synet på det ene øje.

Annonce:

- Jeg har ondt, når jeg går i seng, og ondt, når jeg står op.

- Hvorfor bliver du så ved?

- Jeg skal jo leve. Jeg elsker mit arbejde og mine kolleger, så jeg vil blive ved, så længe jeg overhovedet kan. Men jeg vil også have lov til at få en værdig tilbagetrækning. siger Ib Brodersen.

Skyd mig som en gammel hest

Han understreger, at han bestemt ønsker at bidrage, så længe han overhovedet kan, men at han er vred over at få frataget muligheden for at trække sig tilbage tidligt, hvis ikke han kan klare mere.

- Jeg har fortjent at få en værdig tilbagetrækning og en værdig afslutning på mit arbejdsliv. For så har jeg stadig nogle gode år tilbage, hvor jeg kan være noget for mine børn og min kone. Det kan jeg ikke, hvis jeg skal knokle videre. Så får jeg endnu mere ondt og bliver endnu mere sur og gnaven, siger Ib.

Annonce:

Han giver ikke meget for den nye Arne-pension, som Mette Frederiksen har kaldt for 'Arne plus', og som betyder, at han skal arbejde, til han er minimum 65 år.

- Hold nu kæft, mand. Hvis jeg kan, så vil jeg selvfølgelig gerne arbejde, til jeg er 65 eller helt til 68 år. Men jeg vil fandeme selv have valget. Jeg vil gerne gøre det værdigt, men det får jeg ikke lov til. Så kan de lige så godt køre mig ud på møddingen og skyde mig som en gammel hest, fnyser Ib.

Læs også:

Raser over pensionsfup: - Det er Arne-MINUS!

SF smider handsken: Kalder regeringen i samråd om Arne-minus

Gigt-ramte Alice frarøvet seniorpension: - Jeg er så vred

Benamputerede Claus har knoklet i 37 år: Pensionsdrøm slukket