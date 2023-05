Slet skjult sviner fra Folketingets talerstol

Moderaternes finansordfører Henrik Frandsen var så overdreven i sin ros af de partier, der har lagt stemmer til regeringens finanslov, at det umiskendeligt lød som en sviner til dem, der står uden for.

Regeringen efterlod så lidt at forhandle om i finansloven, at det ikke er set mindre i nyere tid. Og blandet andet derfor står eksempelvis De Konservative uden for.

SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er dog endt med at acceptere smulerne fra regeringens bord og stemme for.

- I har udvist ansvar og mod ved at gå ind i forhandlingenre. Og være med til at sætte jeres præg på resultatet. Og I har vist, at i er bevidste om netop det ansvar, det er at sikre en stabil og bred aftale, sagde Henrik Frandsen til de fire partier.

Så kunne partierne, der ikke stemmer for, selv gætte sig til hvilke tillægsord Henrik Frandsen mener, er dækkende for dem.

Fortsætter skamrosen

Men det var ikke nok der. Som var partierne, der accepterede regeringens historisk lille forhandlingsoplæg, særligt artige børn i klassen fortsatte Henrik Frandsen skamrosen:

- Der var ikke meget at forhandle om. Men konstruktivitet, vedholdenhed og ansvar, det betaler sig. Det udviste i allesammen. Derfor endnu en gang en kæmpe ros til jer.

- I kunne have valgt at lukke døren bag jer fra starten, ligesom andre gjorde. Fred være med det. Men det gjorde i ikke. Og det gav pote.

Han opfordrede herefter til, at de andre partier i Folketinget følger de fires eksempel.

Pelle Dragsted forstod rosen til de partier, der har accepteret regeringens finanslov. Foto: Jens Dresling

Billigt sluppet

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, udtrykte efter Henrik Frandsen store ros af de mere føjelige partier fuld forståelse for hans glæde ved dem.

- Jeg kan godt forstå, at ordføreren er glad for de partier, der er gået med. For det er historisk billigt sluppet for regeringen med en så lille forhandlingsreserve.

- Så jeg forstår godt, at man roser de partier, der gået med til det, sagde han.

Tidligere har De Konservatives Rasmus Jarlov sagt om, at partiet står uden for:

- Vi har en regering, der tromler ting igennem, og oppositionen skal foregive at være glad for at kunne fordele 300 millioner kroner ud af 1.200 milliarder i det danske statsbudget.