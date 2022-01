Slet skjult uvenskab fyldte i DF-debat

Det var til at både se og høre, at Messerschmidt og Henriksen ikke er perlevenner, da de to mødtes i debat forud for formandsvalg

Søndag eftermiddag bød på diskussioner om mangt og meget mellem de fire kandidater, der stiller op som formand for Dansk Folkeparti.

Men gennem hele debatten, der endte med at vare knap to en halv time, havde Martin Henriksen og Morten Messerschmidt svært ved at skjule, at de to ikke ligefrem står på samme side i partiet.

Således havde ordstyrer Hans Engell fået sin sag for, da han skulle holde styr på spydighederne, der ofte fløj gennem luften mellem de to 'hanelefanter', som Erik Høgh-Sørensen, der også er kandidat, kaldte dem.

Du er mest nedladende

Blandt andet diskuterede de to elefanter, hvem der er mest nedladende.

Her sagde Morten Messerschmidt, at Martin Henriksen 'lidt nedladende' havde nævnt Peter Kofod. Og det faldt ikke i god jord.

- Nu beskyldte du mig for at være nedladende, Morten. Dér tror jeg, du tager førstepræmien, svarede Henriksen igen.

Han nævnte også gentagne gange, at han mener, Messerschmidt bør påtage sig medansvar for de stridigheder og konflikter, der har hærget partiet, fordi han er næstformand og sidder i ledelsen.

Martin Henriksen endte flere gange i ordkamp med Morten Messerschmidt. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mortens kæphest

Gennem debatten blev det tydeligt, at det for Morten Messerschmidt, der som den eneste af de fire kandidater sidder i Folketinget, var vigtigt at få frem, hvem der skulle træde i stedet for de andre kandidater, når partiformænd i Folketingssalen skal debattere, og de dermed ikke selv kan stille op.

Det var de andre kandidater ikke meget for at afsløre. Både Merete Dea Larsen og Martin Henriksen ville ikke sætte et navn på det.

- Kan I ikke godt selv se det? I kan ikke selv stå i Folketingssalen, og I vil ikke sige, hvem der skal i stedet, sagde Morten Messerschmidt frustreret.

- Men, Morten, så bliver du også nødt til at forholde dig til at faktum, at det også kan være, at du ikke kan stå i Folketingssalen, svarede Martin Henriksen med henvisning til Messerschmidts forestående retssag i Meld og Feld-sagen, og at Messerschmidt kan blive stemt uværdig til Folketinget.

Herefter afbrød Hans Engell de to, da tonen var blevet noget skarp.

Usandt!

Et sidste eksempel, som man ville kunne finde mange af, er en diskussion om internationale konventioner.

Her sagde Martin Henriksen, at han vil have DF ud af en række internationale samarbejder, men at Morten Messerschmidt på et tidspunkt havde talt imod den linje. Det gjorde han med reference til noget, der er skrevet i B.T.

- Det er jo ikke alt, der står i B.T., der er rigtigt, svarede Messerschmidt.

- Du har da sagt det, sagde Henriksen.

Herfra snakkede de to i munden på hinanden.

- Du angriber mig for noget, der er usandt. Det må jeg da gerne have lov til at præcisere, sagde Messerschmidt.

- Jeg kan bare lægge det op på Facebook bagefter, sagde Henriksen med henvisning til citatet i B.T.

- Du kan også høre det fra mig her. Det kan være, det er mere troværdigt end dine Facebook-opslag, sagde han, inden Hans Engell igen måtte tage styring over debatten.

