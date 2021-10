Slette-Mette efter sms-kritik: Jeg blev rådet til det

Statsminister Mette Frederiksen (S) satte torsdag formiddag for første gang ord på sagen om de slettede mink-sms'er.

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til at slette mine sms'er af sikkerhedshensyn, sagde hun, da hun blev spurgt til sagen under et pressemøde i forbindelse med et andet anliggende.

Det beretter TV 2.

Mette Frederiksen afviste at kommentere Venstres ønske om, at politiet skal forsøge at gendanne sms'erne. Derudover nægtede hun at svare på, om hun selv har slået den automatiske sletning til, og om den har været slået til i hele hendes statsministertid.

Adspurgt til pressemødet, hvordan hun vil bidrage til mink-kommissionens arbejde med at genskabe sms'erne, svarede Mette Frederiksen, at hun bakker op om arbejdet:

- Jeg forstår det sådan, at der er et ønske fra kommissionen om at genskabe sms'erne, og fra Statsministeriet siger man, at det vil man gerne bakke op om. Og det er det korrekte svar i denne situation.

Vigtige sms'er

Sagen om de slettede sms'er har rullet, siden B.T. tirsdag aften afslørede, at Martin Justesen har en standardindstilling på sin telefon, som gør, at sms'er bliver slettet efter 30 dage.

Dermed kunne granskningskommissionen ikke få udleveret sms'er mellem ham og Fødevareministeriets særlige rådgiver fra de intense dage i november sidste år, hvor regeringen besluttede at slå alle mink i Danmark ned, og hvor det senere kom frem, at der ikke havde været lovhjemmel til beslutningen.

Efterfølgende viste det sig, at både Mette Frederiksen, stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og ledende embedsmand i statsministeriet Pelle Pape ligeledes havde indstillet deres telefoner til at slette sms'er efter 30 dage.

Det har udløst beskyldninger om, at Statsministeriet forsøger at skjule information i sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør meget mere om de slettede sms'er og Minkkommissionen i ugens udgave af podcasten 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp.