Slette-Mette: Jeg er ren

– Det er helt ved siden af skiven, at tale om bortskaffelse af beviser ... Vi havde travlt. Vi var i gang med at redde danskernes liv.

Sådan var melodien, da statsminister Mette Frederiksen onsdag aften efter flere dages pres ville svare på spørgsmål om de slettede sms’er hos hende selv og tre andre absolutte topfolk i Statsministeriet.

Mette Frederiksen slog samtidig fast, at hun ikke havde behov for at dække over noget som helst. Tværtimod.

– Jeg håber, at sms’erne kan genskabes. De vil ikke vise, at jeg vidste, at der manglede hjemmel til minkaflivningen. Så havde jeg sagt det, forsikrede statsministeren.

Opsætningen af hendes telefon til automatisk sletning af sms’er efter 30 dage begyndte påfaldende samtidig med, at Folketinget besluttede, at en ekspertgruppe skulle undersøge håndteringen af coronavirus.

Herunder de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark midt i marts.

– Kan du forstå, hvis der danskere, der tænker, at den her slettefunktion er til at for at skjule ting?

– Jeg kan godt forstå, at det kan se mærkeligt ud.. Vi har ikke noget ønske om at slette noget. Jeg er 100 procent sikker på, at jeg ikke kendte til spørgsmål om hjemmel. Jeg har ikke grund til at skjule noget, lød det.

Hård tone

Mette Frederiksen erklærede samtidig fuld tillid til sin departementschef, Barbara Bertelsen, som har demonstreret en hård og brutal tone i nogle af de få sms’er sendt fra Statsministeriet, som Minkkommissionen har fået fat i.

Hvis politiet får held med at genskabe de slettede sms’er, så vil de vise, at statsministeren og hendes embedsfolk bruger en hård tone, forklarede Mette Frederiksen:

– Ja. Men sådan er det, når tingene går så hurtigt, som de skulle. Jeg vil hellere i dag svare på noget om sms’er, end som i andre lande, hvor de må svare på, hvorfor tusindvis af mennesker er døde.

Mette Frederiksen skal selv afhøres af Minkkommissionen i december.

