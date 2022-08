Slette-Søren skrotter storstilet plan

Den siddende statsminister er mester i at slette sine elektroniske spor, og nu peger meget på, at den senest tilkomne statsministerkandidat fra de konservative har lignende evner.

De konservative med Søren Pape Poulsen i spidsen har nemlig været ivrige med den digitale slettelak på deres hjemmeside.

Milliarddyre økonomiske visioner er således forsvundet som dug for solen. Overskriften 'Derfor vil vi' er nøjagtigt den samme, men nu står der nogle andre ord under den.

I juni stod der, at partiet ville afskaffe selskabsskatten og topskatten og desuden indføre en flad skat på 33 procent.

I juli stod der så pludselig, at partiet ville sænke selskabsskatten til 19 procent, mens planerne for både topskat og flad skat var fjernet helt fra hjemmesiden.

På et brandvarmt pressemøde annoncerede Slette-Søren, at han vil være Slette-Mettes afløser som statsminister. Foto: Tariq Mikkel Khan

Slette-Søren vil være statsminister

Nu vil Slette-Søren tage magten fra Slette-Mette, annoncerede han mandag på et brandvarmt pressemøde på Christiansborg Ridebane.

Siden Ekstra Bladet tidligere på sommeren kunne afsløre den ivrige sletning på de konservatives hjemmeside, har Pape dog forholdt sig tavs om sagen.

Men på mandagens pressemøde fik Ekstra Bladet endelig lejlighed til at spørge ham om hans slettede politik.

Her lød det fra Søren Pape Poulsen, at de ellers ganske konkrete tiltag aldrig skulle forstås som konkret politik.

- Jeg gentager gerne, at vi ikke skal have en situation, hvor folk misforstår, at vi har en stor visions-plan, der ikke er finansieret, hvilket vi heller aldrig har påstået, den var. Der vil vi nogle ting. Altså have nogle tanker om, hvilket samfund vi i yderste konsekvens drømmer om, siger Søren Pape Poulsen og fortsætter:

- Det er jo ikke en politisk plan. Det er jo ikke en økonomisk plan. Derfor har vi sagt, at hvis folk tror, at vores visions-plan det sådan er konkrete forslag og 'hvor er pengene til det', så tager vi lige et clean-cut og siger, at det, man kan regne med fra os, det er vores skatteplan og vores finanslovsforslag.

Ville skære 300.000 offentligt ansatte

Politikken var en del af den grandiøse 'Vision 2034', der nu også er slettet helt.

Partiet ville ifølge visionsplanen have en markant mindre offentlig sektor. Således skulle der være 'omkring en halv million' offentligt ansatte fremfor de over 800.000, der er i dag, stod der i 'Vision 2034'.

I dag fremgår det ingen steder på hjemmesiden, hvor stor eller lille en offentlig sektor, partiet ønsker.

Beregninger fra Finansministeriet har tidligere vist, at det ville koste statskassen 45 milliarder kroner om året at afskaffe selskabsskatten og 24 milliarder kroner om året at indføre en flad skat.

Visioner forsvinder Selskabsskatten I juni arbejdede De Konservative for at afskaffe selskabsskatten. Selskabsskatten I juli arbejder De Konservative for at den skal sænkes marginalt. Flad skat I juni arbejdede De Konservative for en flad skat på 33 procent. Flad skat I juli er det punkt helt forsvundet. Vis mere Vis mindre

Konfrontation: Det var bare en drøm

- Søren Pape, det virker temmelig lumpent på mig, at I sletter det over natten?

- Det vil jeg tro, at det gør. Men jeg kunne forestille mig, at journalister kunne finde på at bruge det til at sige, at det så er de konservatives økonomiske plan. Det var en friheds-tænkning om, hvor vi kunne komme frem, siger Søren Pape Poulsen.

- Der stod ikke 'det drømmer vi om', der stod 'det vil vi'?

- Jamen, du ved udmærket godt, at vi aldrig har haft tanker om at lægge finansiering frem til den vision.

- Der stod også 500.000 offentlige ansatte. Hvordan vil du skaffe dig af med 3-400.000 offentligt ansatte?

- Jamen, det vil vi heller ikke.

- Hvorfor stod det der så?

- Det er et led i en visionsplan, som ikke handler om konkret politik. Læren af det er jo, at partier ikke skal lægge store visioner frem.

- Hvor mange offentligt ansatte skal der være?

- Det tal vil jeg ikke give. Der skal samlet set være nulvækst i den offentlige sektor.

- Hvordan skal vælgerne overhovedet finde ud af, hvornår du drømmer om noget og ønsker noget og vil have noget og kræver noget?

- Det tror jeg godt, at vælgerne kan gennemskue.

Pape i kovending om milliard-visioner

Søren Pape Poulsen afviste mandag at forholde sig konkret til de multi-milliard dyre planer om blandt andet flad skat på 33 procent til alle, som altså nu er slettet fra hjemmesiden.

Planen var nemlig så sværmerisk, at 'vi aldrig har haft tanker om at lægge finansiering frem til den vision', lød det blandt andet fra Pape.

Men sådan var tonen ikke, da Pape tilbage 2016 lancerede 'Vision 2034', hvor den flade skat indgik. I den anledning var Søren Pape Poulsen med i programmet 'Vi ses hos Clement' på DR2.

'Ja, selvfølgelig'

Her fastslog de konservatives dengang pressede formand, at 'Vision 2034' skulle tages så konkret, at der ville blive regnet på de økonomiske konsekvenser af de forskellige visioner:

- Agter I at regne på planen på noget tidspunkt, lød et af vært Clement Kjærsgaards spørgsmål i sit interview om, hvor pengene skulle komme fra.

- Ja, selvfølgelig gør vi det, svarede Søren Pape dengang.

Men i dag hævder Pape altså, at planen var så visions-præget, at man aldrig har villet regne på den.

