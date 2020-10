Sletter billede: Kaldte Østergaard 'lækre mænd'

Katrine Robsøe blev udsat for en seksuel krænkelse af Morten Østergaard i efteråret 2015. Nu har hun slettet et billede på Facebook af de to fra samme efterår, hvor hun kalder ham 'lækre mand'

Der er flere billeder af det radikale folketingsmedlem Katrine Robsøe og Morten Østergaard på Facebook. Men et særligt billede er blevet slettet.

Det drejer sig om et billede, som blev lagt op på Robsøes Facebook-profil tirsdag 3. november 2015 med teksten 'Lækre mænd' efterfulgt af et hjerte.

Katrine Robsøe har selv fortalt, at hun blev krænket af Morten Østergaard i 2015, da hun var studentermedhjælper i Radikale Venstre. Partiet oplyser, at krænkelsen fandt sted i efteråret 2015.

Katrine Robsøe i baggrunden har slettet et billede med Morten Østergaard. Foto: Philip Davali

Det blev til en personalesag i 2016, og ifølge partiets redegørelse for krænkelses-klager over Morten Østergaard er det den eneste officielle klage over partilederen i 2015.

'Den første henvendelse vedrører en episode i efteråret 2015, hvor den pågældende ifbm. en festlig lejlighed oplever uønsket seksuel opmærksomhed fra den politiske leder', står der i redegørelsen.

Det slettede billede viser to mænd, Morten Østergaard og Emil Dyred, som er tidligere formand for Radikal Ungdom og nuværende medlem af de radikales hovedbestyrelse. I midten står Katrine Robsøe og hiver dem i slipset.

RU-landsmøde weekenden før

Billedet er sandsynligvis taget på Radikal Ungdoms landsmøde. Det blev afholdt weekenden, før billedet om tirsdagen blev lagt på Facebook med den medfølgende tekst.

Om aftenen var der middag og fest på landsmødet. Og flere fotos fra de unge radikale viser balloner i loftet i samme stil, som det ses på Katrine Robsøes billede.

Radikale Venstre oplyser til Ekstra Bladet, at billedet godt kan være fra Radikal Ungdoms landsmøde.

Hverken Katrine Robsøe eller Radikale Venstre har oplyst, hvad krænkelsen fra Morten Østergaard indebar.

Beskrev metoo i kronik

Tilbage i 2018 skrev Katrine Robsøe, som daværende folketingskandidat, en kronik i Politiken om en metoo-sag med en chef.

'Der fløj så mange tanker gennem hovedet på mig, da han forsøgte at kysse mig', skriver hun i kronikken fra 18. november 2018.

'Det var ikke første gang, at han ikke havde forstået et nej, og jeg vidste allerede, at det også denne her gang ville blive akavet, næste gang jeg skulle se ham på arbejdet', står der.

Morten Østergaard så ingen anden udvej end at gå af som formand for partiet efter krisemødet i Den Sorte Diamant 8. oktober. Video: Kenneth Meyer.

Han var en 'autoritetsfigur'

Katrine Robsøe var, da krænkelsen fandt sted, studentermedhjælper. Senere blev hun folketingskandidat i samme kreds, som Morten Østergaard. Og der var et magtforhold involveret, da Robsøe blev krænket, skriver hun.

'Problemet var dog ikke bare, at en mand, jeg ikke var interesseret i, forsøgte at kysse mig. Han var nemlig også en klar autoritetsfigur i mit liv, der havde mulighed for at gøre livet meget surt for mig, hvis han ville', skrev Katrine Robsøe i en kronik.

Opslag skaber debat

Et andet billede af Morten Østergaard og Katrine Robsøe er ikke blevet slettet fra sidstnævntes profil på Facebook.

I teksten til billedet kalder hun den tidligere formand 'dejlige mand' og giver udtryk for, at de har haft en hyggelig køretur sammen til et partimøde i Østjylland.

Et godt samarbejde

Og det mener mange brugere på Facebook og Twitter ikke hænger sammen med den klage, hun indgav mod selv samme mand blot et par måneder efter opslaget i sommeren 2016.

Men i hendes opslag fra mandag aften, hvor hun trådte frem og fortalte, at hun var en af de kvinder, der var blevet krænket af Morten Østergaard, skriver hun netop om deres efterfølgende samarbejde.

'Morten og jeg kom videre. Vi har haft et godt samarbejde, og han har også for mig været en god politisk sparringspartner,' skriver hun blandet andet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katrine Robsøe - via Radikale Venstres pressetjeneste - for at få svar på, hvorfor hun slettede billedet, og hvornår Morten Østergaard krænkede hende.

Den radikale pressetjeneste henviser til Katrine Robsøes Facebookopslag, hvor hun skriver, at hun beder om respekt om, at hun i øjeblikket ikke har yderligere kommentarer til medierne.

Sådan hænger det sammen I efteråret 2015 blev Katrine Robsøe krænket af Morten Østergaard, da hun var studentermedhjælper i Radikale Venstre.

I maj 2016 deler hun et opslag på Facebook, hvor hun kalder Morten Østergaard 'dejlige mand'. Det opslag vækker nu debat på de sociale medier.

I sommeren 2016 indgiver Katrine Robsøe en klage mod Morten Østergaard. Hun skriver senere i et andet opslag på Facebook, at de to har haft et godt samarbejde efter krænkelsen.

17. september 2020 fortæller Katrine Robsøe om krænkelsen til Sofie Carsten Nielsen.

12. oktober 2020 offentliggør hun på Facebook, at hun er en af de kvinder, der er blevet krænket af den tidligere politiske leder Morten Østergaard.

Radikale Venstre oplyser også, at de ikke kan udlevere yderligere detaljer om den konkrete personalesag.

Ekstra Bladet har uden held rettet henvendelse til Morten Østergaard, som er sygemeldt, og Emil Dyred.