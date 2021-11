Slettet minister-telefon fundet: Jagter Mogens' sms'er

Minkkommissionen oplyser, at Mogens Jensens nulstillede minister-telefon er identificeret, og at der fortsat arbejdes på at udtrække materiale fra den

Få dage før, at tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) skal vidne i Minkkommissionen, arbejdes der stadig på højtryk for at skaffe materialet fra hans nulstillede ministertelefon.

I en mail oplyser Minkkommissionen således til Ekstra Bladet, 'at Mogens Jensens ministertelefon er identificeret, og der arbejdes fortsat på at udtrække materiale fra den.'

Kommissionen tilføjer i en opfølgende mail:

'Det er normal procedure, at en telefon afleveres og nulstilles, når en medarbejder fratræder sin stilling. Dette er også sket i Mogens Jensens tilfælde. Kommissionen kan ikke for nuværende komme nærmere ind på, hvordan der arbejdes på at udtrække materiale.'

Dermed er der tale om lidt af et kapløb med tiden. Mogens Jensen skal nemlig afhøres i kommissionen på torsdag kl. 9.

Telefon slettes

Når en minister stopper i et ministerium, bliver indholdet på telefonen i udgangspunktet nulstillet, så telefonen kan overtages af en ny medarbejder.

Men nu er Mogens Jensens telefon altså identificeret, og jagten på at udtrække materialet fra den er i gang.

Dermed kan offentligheden gøre sig håb om at få indblik den tidligere fødevareministers eventuelle sms-korrespondancer fra den periode, hvor regeringen gav den ulovlige ordre til at aflive alle landets mink.

Bombarderet

I forvejen er det kommet frem i kommissionen, at Mogens Jensens departementschef, Henrik Studsgaard, blev bombarderet med sms'er fra sin kollega i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, i de afgørende mink-dage.

Her slog Bertelsen fast i direkte vendinger, at Mogens Jensen skulle påtage sig ansvaret for mink-skandalen.

Korrespondancen stammer imidlertid fra Henrik Studsgaards telefon, da sms'er på Barbara Bertelsens telefon automatisk er blevet slettet efter 30 dage. Det samme gør sig gældende med statsminister Mette Frederiksens beskeder.

Politiets teknikere arbejder i disse dage på at genskabe Mette Frederiksens slettede sms'er.

Brian Weichardt forsøger at få sms-svar ud af Mette Frederiksen under besøg i Friheden Butikscenter i Hvidovre

