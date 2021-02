Slikkede kvinde på kinden: 'Straffet' med ministerpost

I Socialdemokratiet kan det have vidtrækkende konsekvenser, hvis man som mand formaster sig til at krænke kvinder.

Se blot på Carsten Hansen, der i 2011 af Ekstra Bladet blev afsløret i at have opført sig krænkende over for en kvindelig ansat.

Nu fortæller tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at Carsten Hansens krænkelsessag spillede en afgørende rolle, da hun skulle sætte sit ministerhold.

Men, hvor de fleste danskere nok ville tage det som noget af en forfremmelse at blive udnævnt som minister, ser Thorning helt anderledes på den sag:

- Han fik den lavest rangerede ministerpost på porteføljen, og der kan man spørge, om det var for meget, men jeg mener godt, man kan forsvare det, siger Helle Thorning-Schmidt til Berlingske.

Straffen består ifølge den tidligere statsminister i, at Carsten Hansen i virkeligheden hellere ville være beskæftigelsesminister - en traditionelt set mere magtfuld post end boligministeriet.

Udtalelsen falder i et interview, hvor Thorning fortæller, at hun har 'beklaget og sagt undskyld' for sin håndtering af sexisme i det gamle arbejderparti. Interviewet har hun givet efter fornyet metoo-interesse om sager om både Carsten Hansen og Jeppe Kofod, der som 34-årig slap med et politisk rap over fingrene for at have sex med en 15-årig DSU'er.

Senest er Louise Kwang, kvinden som Carsten Hansen krænkede, stået frem og har fortalt om sin oplevelse med den daværende magtfulde mand i Socialdemokratiet.

- Vi står i baren og er ved at købe øl. Så kommer han over og tager fat om mig. Han er rimelig stor. Han tager fat om mig, hiver mig ind til sig og kysser og slikker mig på kinden, mens han siger: ’Du skal ha’ en rigtig mand', har Kwang sagt til DR.

Trods sin viden om episoden valgte Thorning altså alligevel at belønne Carsten Hansen med en ministerpost.

Men ifølge den tidligere S-formand var tiden dengang en anden:

- Man kan altid diskutere, om straffen var hård nok, men jeg ved, at da jeg bestemte konsekvenserne, blev jeg personligt kritiseret for at gå for langt, siger hun til Berlingske.

Carsten Hansen og Louise Kwang underskrev efter episoden en tavshedsklausul, som Kwang nu har valgt at bryde efter de seneste måneders forstærkede fokus på sexisme i blandt andet politik.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Carsten Hansen. Over for Berlingske har den tidligere minister afvist at udtale sig.

