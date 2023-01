Sløjfer helligdag: Skjult regning til arbejdende danskere

Hvis regeringen fjerner en helligdag, vil det koste titusindvis af arbejdende danskere et mærkbart beløb. For ikke blot vil fridagen forsvinde - der følger en skjult regning for dem, der har slidt på helligdagen. De tillæg, de ellers har fået, vil således også fordampe.

Det er mange hundrede kroner for helt almindelige sygeplejersker, politibetjente eller jordemødre. Penge, fagbevægelsen har forhandlet hjem, men som altså nu står til at blive fjernet med et pennestrøg.

- Det er penge, folk har forhandlet hjem, som regeringen fjerner med et snuptag. Det er rigtigt mange penge for rigtig mange mennesker. Og et stort indgreb i den danske model.

- De her tillæg er ikke ubetydelige, og det er relevant for alle, der ikke har kunnet holde fri på en helligdag ligesom politikerne kan, siger formand for FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Annonce:

Sur sosu: Scorer kassen på bededagstillæg

Mai Villadsen og Morten Messerschmidt reagerer på, at den nye regering vil afskaffe Store Bededag. Messerschmidt kalder det 'det mest sindssyge', han har hørt

Flere hundrede kroner

Tillæggene for at arbejde på helligdage svinger fra faggruppe til faggruppe.

Betjente får 25 procent i tillæg og her vil det dermed koste omkring 380 kroner i manglende tillæg. For sygeplejersker er tillægget 50 procent ifølge FH, og dermed vil det koste omkring 700 kroner. Nogenlunde det samme vil det koste en social- og sundhedshjælper.

Blandt dem, det også vil koste dyrt, er jordemødre. De får et tillæg på 50 procent, og har ofte lange vagter med mange timer.

- Vores løn er ikke så voldsom stor. Så de tillæg, man får - og som vi har forhandlet hjem for at være til rådighed alle dage - er vigtige, siger forkvinde for Jordemoderforeningen Lis Munk, der peger på at, det kan løbe op i over 1000 kroner for en jordemoder.

Annonce:

Heller ikke hos Politiforbundet har man meget til over for, at regeringen sløjfer tillæg, der er forhandlet hjem.

- Det er utilstedeligt, at man bare fjerner tillægget på den måde. Vi har jo kæmpet og betalt i forhandlinger for det. Og så kommer man politisk og fjerner det. Det har vi det lidt stramt med, siger formand Heino Kegel.

Den nye SVM-regering vil afskaffe storebededag, fordi danskerne skal yde mere. Vi tog til Sydhavnen, Københavns klassiske arbejderkvarter, for at høre, hvad folket siger til at miste en fridag

Tilståelsessag

Regeringen har meldt ud, at fjernelsen af en helligdag vil blive kompenseret. Hvordan står dog fortsat hen i det uvisse, da lovforslaget endnu ikke er offentliggjort.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) sagde onsdag:

- Lovforslaget er på vej. Når det kommer, så kan vi se de helt konkrete betragtinger. Jeg vil meget nødigt kommentere lovforslaget, før det ligger klar.

- Men er tillæggene noget, I har tænkt på?

- Der er rigtigt mange dele af lovforslaget, og vi prøver at tænke på det hele.

Hvorfor dælen er Store Bededag en helligdag? Har den overhovedet noget med gud at gøre - eller var det blot et forsøg på at holde de arme danere fra bajerne? Ekstra Bladet har interviewet en præst, som leverer svaret

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politikere: - Komplet fjollet

SF's Karsten Hønge forstår ikke, hvordan Socialdemokratiet kan stå bag at fjerne tillæg på helligdagen.

Annonce:

Fra både højre og venstre i Folketingssalen falder der hårde ord mod SVM-regeringens helligdags-tyveri.

- Det er en komplet fjollet idé. Jeg var næsten altid på arbejde på store bededag som lager- og logistikoperatør og fik altid det tillæg. Det samme er gældende for dem, der arbejder i velfærdsfagene, siger den nyvalgte beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti.

- Det er for dårligt. Ikke nok med, at man tager en fridag fra folk. Man tager også nogle penge fra rigtig mange af dem, der skal arbejde. Det mangler regeringen at give nogle svar på, siger Nick Zimmermann.

Også fra SF's Karsten Hønge er dommen hård.

- Dette her er bare mere arbejde til lavere løn. Jeg kan ikke begribe, hvordan Socialdemokraterne kan stå bag det. Man har altid kunnet få folk til at arbejde på en helligdag, man har bare skullet betale for det. Nu slipper arbejdsgiverne bare billigere.

- Det er et trist regnestykke at kigge på. Det er en helt forkert vej at gå.

Annonce:

De sløjfede tillæg for helt almindelige, arbejdende danskere er bare endnu et argument imod at fjerne helligdagen, siger beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne Charlotte Munch.

- Det rammer mange flere, end man nok havde forestillet sig fra regeringens side. Det virker simpelthen forhastet og uigennemtænkt. Alt for mange bliver ramt.

- Der er mange grunde til, at vi er imod at fjerne Store Bededag. Men fælles er, at det rammer helt almindelige borgere ret hårdt. Både når det kommer til tillæg, men også i forhold til fri.