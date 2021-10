Kontorchef advarede mod, at Fødevareministeriet tog ansvaret for at lukke mink-branchen uden lovhjemmel. Det burde Mette Frederiksen selv forsvare, lød det

Der var nervøsitet i Fødevareministeriet forud for det omstridte pressemøde 4. november sidste år, hvor regeringen meddelte, at alle mink skulle aflives.

Kontorchef Paolo Drostby vidste nemlig godt, at der ikke var lovhjemmel - og han havde tilsyneladende forudset, at daværende fødevareminister, Mogens Jensen (S) kunne komme helt galt afsted på grund af beslutningen, som blev truffet på et regeringsmøde sent aftenen før.

Det afslører en mail, som Paolo Drostby sendte den 4. november om morgenen til nogle medarbejdere samt pressechefen i ministeriet, Bjarke Kamstrup.

'Bjarke, vi har behov for hurtigst muligt at vide, hvad behovet er i forhold til pressemøde. Er M (Mogens Jensen) med? ... Overordnet har vi en interesse i ikke at tage ansvaret for beslutningen – stm og sum (Statsministeriet og Sundhedsministeriet) bør stå forrest i forhold til begrundelse, presse og i øvrigt lovhjemmel,’ skrev han i en mail, som netop er blevet fremlagt i Minkkommissionen ved Retten på Frederiksberg.

Slog alarm i intern mail: Ville beskytte minister Mogens Jensen gik af som fødevareminister ovenpå mink-skandalen.

At kontorchef Paolo Drostby havde god grund til sine bekymringer, blev kort efter bekræftet. Sagen endte som bekendt med, at Mogens Jensen fik ansvaret og måtte trække sig som minister.

Under torsdagens afhøringer i Mink-kommissionen er det flere gange blevet dokumenteret, at man i både Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriets departement godt vidste, at der ikke var lovgrundlag for at lukke mink-produktionen i Danmark på det tidspunkt, hvor beslutningen blev taget.

Sms afslører: 'Regeringen vidste, der manglede hjemmel'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør meget mere om Minkkommissionens i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp.