Slovaks advokat raser: Løkke har begået meget alvorlig fejl

Statsministeren kritiseres i hårde vendinger for at påvirke domstolene af advokaten til den ishockey-fan, der er fængslet for vold mod Søren Papes forlovede

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) får nu kras kritik for sin udmelding på Twitter i voldssagen, hvor den forurettede er justitsminister Søren Papes (K) forlovede, Josue Medina Vazquez.

En 34-årig slovakisk ishockey-fan er varetægtsfængslet for vold samt sigtet for at have råbt nedsættende om Vasquez' seksualitet. Og i den forbindelse mener slovakkens advokat, at statsministeren har begået en 'meget, meget alvorlig fejl'.

Løkke har nemlig alene på baggrund af en sigtelse om hadforbrydelse og vold konstateret, at Papes forlovede blev overfaldet på grund af sin seksualitet. Og den går ikke, siger advokat Michael Sahl Nielsen.

- Statsminister Lars Løkke Rasmussen burde vide bedre, og han er jo selv jurist. Det, han skriver på Twitter, er et forsøg på at påvirke domstolene, siger Michael Sahl Nielsen.

- Det er en meget, meget alvorlig fejl, Lars Løkke har begået, uddyber han.

Godt en time efter, at politiet offentliggjorde sigtelsen, slog statsministeren altså fast, at Josue Medina Vazquez var blevet overfaldet, fordi han var homoseksuel.

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. ❤️ — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 17, 2018

Men det afviser den fængslede slovak, som angiveligt intet har imod homoseksuelle og har flere venner, som er homoseksuelle, oplyser hans advokat.

Samtidig mener dommer Peter Lind Larsen fra Københavns Byret ikke, at der er begrundet mistanke om en hadforbrydelse i sagen.

Derfor er den 34-årige slovak kun fængslet for vold efter den milde voldsparagraf.

Løkke-tweet skal bruges i retten

Hvis der er tale om en hadforbrydelse foran LA Bar i København klokken 03.30 natten til torsdag, så stiger straffen.

Det er dog op til domstolene at vurdere forbrydelsen, og derfor er forsvarsadvokaten særdeles utilfreds med Lars Løkke.

- Når statsministeren kommer ud med bål og brand og taler om hadforbrydelse, som ikke engang er godtgjort - og som er bestridt af min klient - så vil jeg sige, at det er en form for anticiperet skylderklæring i forhold til min klient (at antage på forhånd; foregribe, red.), siger Michael Sahl Nielsen.

Derfor har slovakkens advokat også tænkt sig at bruge statsministeren tweet, hvis sagen kommer for retten.

- I retten kan jeg sige – hvis den kommer for – at landets statsminister har forsøgt at lægge pres på domstolen. Se hvad han skrev på Twitter allerede samme dag. Han skriver, det var en hadforbrydelse. Men hvor ved han det fra? fortæller Michael Sahl Nielsen.

Ambassadør: For tidligt at tale om motiv

Ekstra Bladet har talt med den slovakiske ambassadør i Danmark, Radomor Bohoc, som fortæller, at han kun kender til sagen gennem medierne.

- Vi kender til sagen. Men kun fra presseomtalen. Vi er ikke blevet kontaktet af hverken den slovakiske statsborger eller af politiet. Derfor er vi nu selv gået i gang med at undersøge sagen, siger Radomor Bohoc til Ekstra Bladet.

Ambassadøren vil af samme grund ikke forholde sig til udtalelser fra danske politikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen, der trods den fængslede slovakers erklærede uskyld, har stemplet hændelsen som en hadforbrydelse.

- Det er endnu alt for tidligt at sige noget om den del af sagen. Det må vi lade være op til domstolene. Men vi vil naturligvis yde konsulær bistand til ham, hvis han kontakter os, siger Radomor Bohoc.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen (V).