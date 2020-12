Slukker dine feriedrømme

Feriehungrende danskere må stadig kigge i vejviseren efter sol og sommer.

Der er ellers nye rejsevejledninger på trapperne, som åbner for rejser til regioner i EU med lav coronasmitte. Der er blot ét problem: Ingen feriedestinationer - herunder De Kanariske Øer og Madeira - er på nuværende tidspunkt tæt på at leve op til de nye regionale smittekrav.

- Som det ser ud nu, er der ikke tegn på, at der er nogen destinationer, der åbner. Jeg regner med, at EU forbliver lukket for rejsemuligheder, hvis man er fritidsrejsende. Der er desværre ikke noget lys for enden af tunnelen lige nu, lyder det triste budskab fra Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

I en skriftlig kommentar bekræfter udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at smittetallene endnu ikke tillader rejser i Europa.

'Det er den kedelige, men reelle coronavirkelighed vi lever i', konstaterer han.

Med de nye vejledninger bliver en region åbnet for fritidsrejser ved et smittetal på under 20 pr. 100.000 pr. uge. Når området er åbnet, vil det først lukkes igen, hvis smittetallet overstiger 30.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tidligere oplyst, at de nye rejsevejledninger træder i kraft i begyndelse af denne måned. Den eksakte dato er endnu ikke meldt ud.

Udenrigsminister Jeppe Kofod præsenterede for knap to uger siden, at der vil komme nye regionale rejsevejledninger. I første omgang kommer disse bare ikke til at gøre den store forskel for feriehungrende danskere. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

De Kanariske Øer og Madeira

Lars Thykier forklarer, at rejsebranchen har forhåbninger om at sende danskere til især to feriedestinationer: den portugisiske øgruppe Madeira og den spanske øgruppe De Kanariske Øer.

Her er temperaturerne høje, og smittetallene forholdsvis lave. Men der er stadig et stykke vej ned til den magiske grænse på 20 smittede pr. 100.000.

Det seneste tal for De Kanariske Øer lyder på 37, mens Madeira ligger på 45 smittede, oplyser Lars Thykier.

- Tallene ligger ikke skræmmende højt. Hvis man ser det i forhold til København, er det nærmest en tiendedel, konstaterer han.

Paradoksalt

Smittetallet i København ligger p.t. på knap 300. Tårnby Kommune, som huser Københavns Lufthavn, har det højeste tal herhjemme på 394. Altså næsten 20 gange højere end kravet for at åbne en region i EU for fritidsrejser.

Lars Thykier undrer sig over de strikse krav fra Udenrigsministeriets side:

- Der er andre lande i EU, som har højere smitteniveauer for at måtte rejse ud - Tyskland har eksempelvis 50. Det er paradoksalt, at nogle lande i EU siger, at man godt må rejse til De Kanariske Øer, mens andre siger, man ikke må. Vi så meget gerne, at vi i Danmark lagde os på 50 smittede pr. 100.000 indbyggere, som andre lande arbejder med, siger han.

Gambler ikke

Udenrigsminister Jeppe Kofod har dog ikke i sinde at give efter og lempe de regionale rejsevejledninger.

'Førsteprioriteten er at sikre danskernes sundhed, sikkerhed og tryghed. Det gambler vi simpelthen ikke med. Jeg har stor forståelse for branchens ønske om at sælge rejser, og det bliver også muligt i den nye regionale model, når smittetallet er faldet tilstrækkeligt. Der er vi bare desværre ikke med den smitteudvikling, vi ser i Europa', lyder det i en skriftlig kommentar.

'Det danske niveau er fastlagt ud fra en forsigtig tilgang, og den afspejler ganske simpelt de smittetal, vi ser i Europa. I sidste ende er det virussen, der dikterer vores hverdag og muligheder. Og hvor man kan rejse hen', bemærker udenrigsministeren.

Modsat det kanariske ferieparadis: Danske kommuner i rødt Man bliver mødt af røde farver, når man kigger på det danske corona-kort. En lang række kommuner har betydeligt højere smittetal, end det er tilfældet på eksempelvis De Kanariske Øer. Mens blot ganske få kommuner ligger under smitteniveauet på øgruppen. Her er de ti danske kommuner med det højeste antal smittede pr. 100.000 den seneste uge Tårnby: 394,8 Helsingør. 311,7 Solrød: 309,5 Hvidovre: 303,5 Brøndby. 294,8 København: 284,7 Gladsaxe. 278,3 Samsø: 273,6 Vallensbæk: 271,8 Rødovre: 271,3 Disse kommuner er de eneste med lavere smittetal end De Kanariske Øer: Syddjurs: 32,6 Fanø: 28,7 Ærø: 16,8 Thisted: 16,1 Jammerbugt: 15,7 Frederikshavn. 15,1 Hjørring: 6,2 Læsø: 0

Sandstrand på den kanariske ø Tenerife. P.t. lukket land for Per og andre rejselystne danskere. Foto: Ekstra Bladet

Lang næse: Per havde gerne taget tre uger

Rejsebloggeren Per Wium elsker De Kanariske Øer.

- Jeg er en ganske almindelig mand, som er meget glad for De Kanariske Øer, hvor jeg de sidste mange år har været pænt lang tid hver vinter og er blevet sund og glad, fortæller han.

Havde han haft mulighed for det, var han da også hoppet på et fly til den spanske øgruppe denne vinter.

- Det kan du tro. Og ikke bare for en uge, men gerne for tre uger, siger han.

Men sådan skal det ikke være - i hvert fald ikke med de nuværende smittetal, som ellers er lave på øerne. Per Wium undrer sig.

- Jeg ser meget alvorligt på covid-19-situationen, og jeg synes, at det er dejligt, at der er nogle restriktioner for at få løst det her problem. Tallene på 20 eller 30 smittede pr. 100.000 lærte vi at kende på et tidspunkt, hvor de formentlig gav rigtig god mening. Men alle steder bliver der nu testet mange flere, så man skal vel justere de tal. Ellers åbner det jo aldrig, lyder det fra rejsebloggeren.