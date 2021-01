Slukker frontlinjens coronahåb

Førtidspensionen reguleres efter, hvor meget en ægtefælle tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., ægtefællen tjener ekstra.

Samtidig betaler en ansat i frontlinjen mod corona typisk 40 procent i skat.

Derfor ender familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter.