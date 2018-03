Slut med gyldne håndtryk? Det bestemmer DR-toppen selv

Kritikken af de gyldne håndtryk til chefer i Danmarks Radio har været hård.

En af dem, der er blevet sendt ud af mediehuset med en ordentlig check i lommen, er kulturminister Mette Bock (LA), der fik to millioner kroner i fratrædelse. Nu står samme Mette Bock bag en aftale, der betyder, at DR skal beskæres med 20 procent. Men betyder den massive besparelse, at det fremover er slut med de gyldne håndtryk til DR-toppen?

Det er kulturministeren ikke meget for at svare på:

- Ved du hvad. Der er nogle ting, man må overlade til en direktion og bestyrelse, og så er der andet, vi politikere skal beskæftige os med. Jeg tror også, at DR's ledelse ønsker at have et vist råderum i forhold til, hvordan den daglige drift skal køre, lyder det fra Mette Bock.

- I kunne jo sende et politisk signal om, at det vil I helst ikke se?

- Vi kunne gøre rigtig mange ting, konstaterer kulturministeren.

Anderledes klar i spyttet er Dansk Folkepartis Peter Skaarup, når han skal komme med eksempler på, hvor der kan spares i DR:

- Vi vil gerne komme med nogle signaler: Bonusordninger til cheferne, lønninger højere end statsministerens - det, synes vi ikke, hører sig til. Men i sidste ende er det et spørgsmål, som skal afklares under medieforhandlingerne.

Ud over den fede fratrædelse til Mette Bock har Ekstra Bladet bl.a. afsløret, at DR har haft ansat en 'mangfoldighedskonsulent' til en årsløn på 2,1 millioner kroner. Det er et pænt stykke over den løn, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) får.

