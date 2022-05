Slut på Borgen: Jens Rohde dropper politik

Jens Rohde, folketingsmedlem for Kristendemokraterne (KD), stopper i politik.

Det sker efter næste folketingsvalg, fortæller han i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg vil noget andet med mit liv end politik. Det er en beslutning, der har været undervejs i længere tid. Og jeg har annonceret det til Isabella (Arendt red.), siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg er i løbet af december og januar kommet frem til, at jeg vil noget andet i livet. Jeg får ikke brugt mine sprog og mit internationale udsyn. Det savner jeg. Nu er min kone, Katrine, også blevet børne- og ungdomsformand, så der er mere end rigelig politik i hjemmet, siger folketingsmedlemmet.

Jens Rohde afviser, at han fremover kommer til at satse politik som levevej.

- Jeg er 52 år. Og jeg vil noget uden for politik. Noget med et lavere konfliktniveau, end der er i politik.

Isabella Arendt, formand for KD, fortæller til Ekstra Bladet, at hun har modtaget Jens Rohdes beslutning med ærgrelse, men kalder den 'forståelig'.

Debat om abort

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der den seneste tid internt i partiet været en heftig debat om Kristendemokraternes abortpolitik.

Jens Rohde afviser, at partiets abortpolitik har været medvirkende til beslutningen om at vinke farvel til KD, men fortæller til Ekstra Bladet, at han flere gange har mødt modstand for sit eget syn på kvinders ret til abort.

- Jeg står stejlt på kvindens ret til abort. Det sagde jeg også, da jeg meldte mig ind. Og der er ingen tvivl om, at der har været en del diskussion, siden jeg meldte ud om abort 8. marts på kvindernes internationale kampdag. For mig er kvindens ret til abort ukrænkelig. Så må andre jo forklare, hvis de har et andet synspunkt om, at det mener de ikke.

- Men har I diskuteret det med abort i hovedbestyrelsen forud for din beslutning om at forlade politik?

- Ja.

- Og hvordan faldt det ud?

- Det er ikke som sådan 'faldet ud'... Jeg vil holde banen på min egen banehalvdel. Så må andre svare for sig selv. Jeg har fra starten gjort det til en betingelse for, at jeg var medlem af det her projekt. Retten til abort har været kulturgivende. Det har haft enorm betydning for vores ligestilling. Og i sammenligning med lande, der begrænser aborter, har vi færre aborter. Og færre dødsfald blandt kvinder, der får abort. Det har jeg stået fast på.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Jens Rohdes opdatering fra 8. marts.

- Men er det det, som hovedbestyrelsen har været uenige med dig i?

- Der er ikke blevet stemt om det her.

- Vi kan forstå, at du har lidt et nederlag på det her spørgsmål ...

- Jamen, der er altid nogen, der påtaler det, når man nævner abort. Så bliver der henvist til det armenske folkemord og talt om fosterdrab og en barbarisk kultur fra før Kristi. Det møder man. Og det er klart, at det er der nogen, der står på. Jeg insisterer på kvindens ret til abort, siger Jens Rohde, som understreger, at det er vigtigere end nogensinde.

- Er du skuffet over KD's politik?

- Nej, så kunne jeg jo bare melde mig ud. Man skal ikke være skuffet i politik. Og jeg kommer faktisk til at fremsætte et beslutningsforslag om, at jeg mener, at regeringen skal arbejde for, at den sætning, hvori retten til abort gøres betinget af, at kvindens liv og helbred er i fare, den tages ud. Så vi simpelthen bare konkluderer, at kvinder har en grundlæggende ret til abort.

Jens Rohde fortæller, at han stadig er medlem af KD. Han svarer dog ikke på, om det vil være tilfældet efter næste folketingsvalg.

