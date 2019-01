Smadrer Sass' pjække-forklaring

Formanden for statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), afviser i klokkeklare vendinger Socialdemokratiets forklaring på, hvorfor Henrik Sass Larsen den seneste uge har misset tre møder i statsrevisorregi.

- Jeg ved ikke, hvad det er for en snak, lyder det fra Henrik Thorup.

Han henviser til gruppesekretær Henrik Dam Kristensen (S), som har forklaret på vegne af Henrik Sass, at det er helt sædvanligt med fraværet, fordi 'andre dækker møderne af'.

- Det kan ikke være rigtigt, at han beskylder statsrevisorerne for at sidde og fuske, eller hvad det er, han siger. At vi lige dækker af med nogle andre. Helt seriøst ved jeg ikke, hvad han snakker om, siger Henrik Thorup, der har været statsrevisor siden 1998.

- Der er ikke nogen, som dækker nogen af. Vi har hver vores mening. Vi repræsenterer hver vores parti, konstaterer Thorup om statsrevisorposten, som årligt indbringer Henrik Sass Larsen 330.000 kroner.

Fornærmelse

- Du læser altså Henrik Dams udtalelse i dagens avis som en fornærmelse.

- Ja, på en eller anden måde. Jeg kan jo ikke se, hvad han mener. Hvis han mener, at Sass i det her tilfælde skulle have handlet af, at hvis der er en afstemning, så skal han sige dit og dat. Det kan ikke lade sig gøre.

Henrik Sass Larsen er blevet væk fra en række møder i statsrevisor-regi. Foto: René Schütze.

Henrik Thorup afviser samtidig Socialdemokratiets udlægning af, at Henrik Sass Larsen ikke forventes at møde op til de møder i statsrevisorregi, som ligger ud over de månedlige møder.

- Synes du, man har respekt for institutionen Statsrevisorer, hvis man ikke møder op til de her ekstra møder?

- Det er en af de svære. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Jeg ved bare, at når vi indkalder, og man ved, det står i kalenderen, så forventer man også, at folk er der. Selvfølgelig kan alle have en årsag, en grund, til ikke at komme.

- Men begrundelse at det ikke er noget problem, fordi man er dækket af en anden - det er man ikke under nogen omstændigheder, fastslår Thorup.

- Jeg og mine kolleger har det som ren sne: Det er ikke noget, vi praktiserer. Jeg tror ikke på, at nogen vil sige, jeg har dækket den og den af, for det kan man ikke.

Sass bliver væk Henrik Sass Larsen (S) er blevet væk fra: - Torsdag 24. januar var han den eneste fraværende statsrevisor, da der var møde med Transportudvalget om det forsinkede signalprogram på landets jernbaner. - Fredag 25. januar var han heller intet sted at se, da statsrevisorerne afholdt den årlige evaluering med Rigsrevisionen. - Onsdag 30. januar dukkede Sass Larsen aldrig op til et planlagt møde med flere af sine revisorkolleger om Grønlands økonomi. I 2018 blev Henrik Sass Larsen væk fra fire ud af 11 ordinære møder med Statsrevisorerne. De andre Statsrevisorer havde modsat kun fravær fra et møde - tilsammen.

Irritationsmoment

Henrik Thorup er godt og grundigt træt af at skulle forholde sig til Socialdemokratiet og ikke mindst Henrik Sass Larsens varetagelse af sit hverv.

- Det er Statsrevisorernes irritationsmoment. Altså, at jeg som formand hele tiden skal svare på noget om Sass. Jeg vil hellere snakke om vores beretninger om sundhed, transport, og alt andet af det gode, vi har, end at svare på, om Sass er der eller ej.

- Det er socialdemokraternes problem. Socialdemokraterne må forsvare det. Det er socialdemokraterne, der må tage action på det, hvis de vil. Hvis ikke de vil det, så kan vi ikke gøre noget, fordi socialdemokraterne har udpeget Sass, siger han.

Skulker fra vigtig kontrol Henrik Sass Larsen pjækker fra pligter, der er så vigtige, at de er skrevet ind i grundloven og har eksisteret siden folkestyrets begyndelse i 1849. De seks statsrevisorer ’holder øje’ med, hvordan staten bruger penge, som de får ind i skatter og afgifter. ’Statsrevisorerne kontrollerer, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde’, står der på hjemmesiden. Kritik af behandlinger

Statsrevisorerne vælger områder, som Rigsrevisionen skal undersøge nærmere, og sender så deres konklusioner til Folketinget. I år er statsrevisorerne allerede kommet med kritik, fordi færre får den bedst mulige behandling på sygehusene. Det er nemlig meget forskelligt, alt efter hvor i landet man bliver indlagt. Statsrevisorerne fik også et notat i forbindelse med Britta-sagen – mistanke om svindel for mindst 111 mio. kr. - som viste, at kontrollen i Socialstyrelsen har været præget af store huller i årevis. Sidste år satte statsrevisorerne også spørgsmål til selve statsregnskabet for 2017, fordi Skat ikke var gode nok til at inddrive milliardgæld til det offentlige. Giver næser

Statsrevisorerne kan også give næser til ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen. Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget og de repræsenterer hvert sit parti. Statsrevisorerne er Henrik Thorup (DF) formand, Klaus Frandsen (RV) næstformand, Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V). De er valgt for perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2022.

Efterlysning - Har du set Sass?

Statsrevisorer måber over Sass-forklaring

De øvrige statsrevisorer kender intet til, at andre kan 'dække møderne af', hvis man er fraværende. Her er, hvad de siger:

Britt Bager, Venstre

Foto: Jens Dresling

- Jeg er mødt frem til alle tre møder som repræsentant for Venstre, og jeg har ikke nogen aftale om at dække af for hverken Henrik Sass eller andre. Jeg har aldrig hørt om en sådan aftale.

Frank Aaen, Enhedslisten

Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg har aldrig hørt det begreb før. Jeg har hørt om, at nogle møder deltager alle forventeligt i. Og nogle møder er ikke noget, alle burde deltage i, siger han.

Villum Christensen, Liberal Alliance

Foto: Adrian Joachim

'Kender ikke til begrebet at blive 'dækket af', men det er klart, at alle deltager jo ikke i alt, når det er aktiviteter udenfor de formelle statsrevisormøder', skriver han i en sms.

Klaus Frandsen, de radikale

Pr-foto

- Det konkrete ordvalg fra Henrik Dam er en lille smule mærkeligt, for det er ikke den måde, det foregår på i praksis, siger han og forklarer samtidig:

- Ved den type møder er der ingen, der satser på, at alle er til stede.

Revisor-koryfæ slagter Sass-forklaring

Statsrevisor gennem 27 år Peder Larsen (SF) kan slet ikke genkende Socialdemokratiets forklaring på Henrik Sass Larsens (S) store fravær.

Peder Larsen, som var formand for Statsrevisorerne i 20 år frem mod 2018, kender nemlig intet til, at statsrevisorer 'dækker' af for hinanden på møder.

- Jeg har ikke været involveret i at dække af for andre, og hvis det forekommer, må det være sjældent, siger Peder Larsen.

- Er det sædvanligt at dække af for hinanden?

- Du må nok hellere tale med Socialdemokratiet, som har påstået det, fordi jeg kender ikke til det, forklarer han.

Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, har udtalt, at der 'intet nyt eller usædvanligt' er i af dække af for hinanden til møder med Statsrevisorerne.

'Sådan har vi altid arbejdet såvel i den socialdemokratiske ledelse som i statsrevisorkredsen', lød det fra den socialdemokratiske gruppesekretær om Henrik Sass Larsens fravær fra tre møder den forgangne uge.

Den udlægning deler revisorernes nestor på ingen måde.

- Jeg kan ikke bekræfte, at det skulle være meget udbredt at dække af for hinanden i statsrevisorkredse, siger Peder Larsen.

Sass: Gå væk

Ekstra Bladet mødte torsdag Henrik Sass Larsen på Christiansborg, hvor han blev spurgt, om han ville udtale sig i sagen.

- Gå væk. Jeg vil gerne bede dig om at gå væk, lød svaret fra Henrik Sass Larsen.

I stedet udtaler Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, i et skriftligt svar, at 'Ekstra Bladet fortsætter ufortrødent sin kampagne mod Henrik Sass Larsen'.

'Jeg udtalte mig om møder, hvor det samlede statsrevisorkorps ikke forventes at deltage.'

'Det vil sige møder, som ikke er berammede statsrevisormøder, og hvor begrebet 'dækket af' henviser til, at en eller flere statsrevisorer har taget et givent møde på vegne af kollegiet', lyder det fra Henrik Dam Kristensen i et skriftligt svar.

Samtidig mener Henrik Dam Kristensen, at Ekstra Bladet 'fordrejer' hans ord, selvom Socialdemokratiets forklaring på Sass' fravær er blevet forelagt Statsrevisorerne ordret.