Smækker kassen i: Sygeplejersker og støttepartier afvist - igen

Presset på regeringen stiger for at give sygeplejerskerne en kontant håndsrækning for deres indsats under corona-epidemien.

Enhedslistens Peder Hvelplund betegner i Jyllands-Posten situationen som en 'akut krise'.

- Vi vil have, at regeringen indkalder til forhandlinger om en akut redningspakke, og her kommer vi ikke udenom at tale om løn, både på kort og lang bane, siger han.

Samme toner lyder også fra SF og Dansk Folkeparti.

Men politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) smækker kassen i.

- Der er nedsat en lønstrukturkomité, som skal se på ligeløn mere bredt, indleder han.

- Men det har støttepartierne jo ikke tid til at vente på?

- Vi har nedsat en lønstrukturkomité, der skal give et bedre og klart billede. Så kigger vi på det, når den barsler. Men det er vigtigt for mig at sige, at forholdene på sygehusene ligger os meget på sinde. Derfor har vi dels investeret i flere sygeplejersker. Og vi har meddelt regionerne, at udgifterne til pukkelafvikling nu og her, dem dækker vi.

- Der er mange samfundsgrupper, der har ydet en meget, meget stor indsats under corona. Og igen denne her vinter. Det er desværre vilkårene.

Grete Christensen fik heller ikke noget ud af det, da hun tirsdag holdt møde med statsminister Mette Frederiksen (S) i Statsministeriet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Der kommer finanslovsforhandlinger om lidt. Hvorfor ikke bare se skriften på væggen og finde de penge, så undgår du at stå her og være hård i filten?

- Min opgave som ordfører er at fortælle, hvordan jeg ser på det. Det har jeg redegjort for. Kommer der ønsker i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, så har vi drøftelserne i den forbindelse.

- Så med andre ord: Der kan godt findes nogle penge alligevel til sygeplejerskerne?

- Vores udgangspunkt er, som jeg har sagt: Vi har sagt til regionerne, at der er penge til pukkelafvikling. Vi har desuden investeret i sygehusvæsnet, så der ikke skal løbes så stærkt. Men hvad angår løn, så mener vi, at vi skal afvente lønstrukturkomitéen, så vi får et bedre grundlag at diskutere ligeløn ud fra.

- Men det rækker tålmodigheden jo ikke til.

- Hvis der kommer ønsker under finanslovsforhandlingerne, så diskuterer vi det der.

Mette Frederiksen fremhævede forleden, at sygeplejerskerne ikke er ene om at have slidt under corona. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Mette Frederiksen påkaldte sig sygeplejerskernes vrede forleden. Vi taler om kernevælger. Det virker som om jeres ører holder op med at fungere, når sygeplejerskerne sige noget - skal I ikke passe på?

- Vi er meget opmærksomme på, hvad sygeplejerskerne siger. Derfor har vi også investeret og brugt betydelige milliardbeløb på at skabe bedre forhold for sygeplejerskerne. Blandt andet ved at ansætte flere sygeplejersker.

- Men hvad angår lønnen, så er der ansat en ligelønskommission, messer Rabjerg Madsen.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland oplyser torsdag eftermiddag over for Berlingske, at de vil finde mindre beløb til at hæve lønnen for sygeplejerskerne. Konkret vil lokalpolitikerne i hovedstaden finde 30 millioner kroner.