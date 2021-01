Smækker med døren: - Det pisser mig af

Ifølge Line Vanggard Pedersen er hun blevet fravalgt, fordi dele af Konservative i Brønderslev ikke mener, at man kan være enlig mor og spidskandidat på samme tid

Efter syv år som byrådsmedlem for Konservative i Brønderslev Kommune forlader Line Vanggard Pedersen partiet. Hun bliver løsgænger og smækker med døren ud.

For i kølvandet på at hun tabte valget som spidskandidat i partiet med et lille margin, begyndte snakken pludselig at gå.

- Som jeg taler med flere og flere, så hører jeg, at argumentet mod mig har været, 'at hun har to små børn, og det kan hun ikke overkomme,' siger Line Vanggard Pedersen til Ekstra Bladet.

- De lidt mere ondtungede spørger, 'kan man have en, der er enlig mor til to og en af børnene er et donorbarn som viceborgmester og konservativ spidskandidat?'

Og da hun blev klar over det, ændrede hun tilgangen til sit exit.

- Fra at have taget beslutningen til at tage den stille vej ud af bagdøren, så var det her dråben, siger hun.

Fem mandlige ansatte får advarsel for krænkende adfærd på Politiken

Frustrerende

Særligt det, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, om hun kunne klare opgaven, frustrerer hende.

- Pludselig begyndte sladderen at gå i byen om, at jeg ikke kan varetage sådan en post med to børn. Og det pissede mig af.

- Jeg kan godt vurdere, hvad jeg kan og ikke kan, selv om jeg har to små børn. Man havde aldrig nogensinde sagt det om en mand - man havde bare forventet, at han fik styr på det på hjemmebanen, siger hun.

Line Vanggard Pedersen har aldrig lagt skjul på, at hun lever med sine børn uden en partner.

- Jeg har et barn fra et tidligere forhold, og nu fungerer det hele rigtig godt. Det skal jeg ikke dømmes på.

Ved seneste kommunalvalg fik hun sjetteflest personlige stemmer i kommunen, og ifølge hende er der aldrig blevet sat en finger på hendes arbejde fra partiets side.

Det siger partiet Ekstra Bladet har været i kontakt med næsteformand i Konservatives vælgerforening i Brønderslev Michael Peter Hansen. Han forklarer, at det ikke er den officielle holdninger, at Line Vanggard Pedersen ikke kan varetage erhvervet, fordi hun er enlig med to børn. - Personligt har jeg ikke hørt nogen sige det her, og ingen, jeg har talt med, givet udtryk for den holdning, siger han og uddyber om Lines indsats for Konservative i kommunen. - Hun har leveret et fantastisk stykke arbejde, og jeg er personligt meget ked af, at hun stopper. Vis mere Luk

Tidligere DSB-ansat: Min chef ignorerede racistisk overfald

Søgte 'ung pige i huset': Det er nedladende