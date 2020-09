Smækker med døren: Ingen overraskelse for DF-top

Spørgsmålet om rituel omskæring af drengebørn har skabt rivegilde i Dansk Folkeparti.

Folketingsmedlemmet Marie Krarup har smækket med døren og genopstiller ikke ved næste valg, efter at partiet har besluttet, at ritualet skal være forbudt for børn under 18 år.

Krarups markante beslutning kommer dog ikke bag på gruppeformand Peter Skaarup.

- Nej, jeg var helt klar over, at hun har set det her som et meget vigtigt emne og har nogle stærke holdninger til det. Det er et dybt etisk spørgsmål, hvor der er stærke holdninger. Der har hun sammen med andre i partiet ment, at hun havde ret. Men på et tidspunkt er man nødt til at gøre sin stilling op som part, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at hun ikke vil stille op igen ved næste valg. Men vi var nødt til at træffe en beslutning om drengeomskæring - vil vi have et forbud eller ej.

- Længere er den ikke. Vender hun den anden vej på et tidspunkt og siger, at hun gerne vil stille op igen, så er døren åben, tilføjer Peter Skaarup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Peter Skaarup, DF. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

- Hun skriver på Facebook, at hun håber, at dette bliver det eneste svigt i den nationalkonservative dagsorden. Har I svigtet den nationalkonservative dagsorden?

- Jeg vil ikke begive mig ind i en diskussion af, om det her handler om nationalkonservatisme. Det handler egentlig bare om den simple ting: Om vi vil tillade drengeomskæring, før man er fyldt 18 år. Og det kan være svært at tage stilling til.

- Det er ikke længe siden, at Messerschmidt har talt om, at I skulle finde tilbage til rødderne fra Søren Krarup og Jesper Langballe. Nu kritiserer Krarups datter partiet for at have svigtet den nationalkonservative dagsorden. Hvad tænker du om det?

- Det handler egentlig ikke så meget om ideologi eller noget som helst andet. Det er ikke et brud med noget som helst, som jeg ser det. Det handler udelukkende, om - adspurgt af borgerne - vi vil tillade drengeomskæring eller ej. Der siger vi så, at det vil vi ikke som parti.

- Sammen med to andre medlemmer af folketingsgruppen har hun så markeret, at de forholder sig anderledes til det.

- Søren Espersen er dybt skuffet over hendes handlemåde og kalder det faneflugt. Er du enig i de betragtninger?

- Jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der lige reagerer på det her. Men mere dramatik er der egentlig heller ikke i det. Det sker jo på Christiansborg, at der er folketingsmedlemmer, der siger, at de ikke ønsker at stille op til næste folketingsvalg.