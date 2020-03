Smed Brostrøm under bussen: Men Heunickes stab fik også coronaadvarsler

Allerede i starten af februar var flere af sundhedsministerens egne embedsfolk med på et møde, hvor WHO advarede kraftigt om corona. Alligevel havde Magnus Heunicke denne uge gang i den store håndsprit

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i denne uge fremstillet sig selv som en modig kriger i kampen mod corona.

En handlingens mand, der har rettet op på, at Sundhedsstyrelsen med Søren Brostrøm i spidsen ikke reagerede klart og hurtigt nok på advarsler fra verdenssundhedsorganisationen, WHO.

WHO har siden januar udsendt mere end 20 advarsler til verdens lande, hvilket Heunicke tørt har konstateret 'lyder af mange'.

Men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at folk i Sundhedsministeriet under Magnus Heunicke selv har siddet med på møder, hvor WHO's advarselslamper blinkede umisforståeligt.

Helt tilbage i begyndelsen af februar - ved WHO's 146. generalforsamling i Genève - var to embedsmænd fra Sundhedsministeriets afdeling for Internationale Forhold samt en praktikant således med på deltagerlisten sammen med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

På det ildevarslende møde kunne de høre WHO advare om, at coronavirussen var 'en farlig fælles fjende', der var i gang med at sprede sig langt ud over Kinas grænser.

Mulighedernes vindue

WHO besluttede - alvoren taget i betragtning - at holde daglige pressemøder om coronavirussen, som man ifølge WHO havde et 'mulighedernes vindue' for at gøre noget ved nu, inden det var for sent.

- Vi har et mulighedernes vindue. Selvom 99 pct. af tilfældene er i Kina, og resten af verden kun har 176 tilfælde, betyder det ikke, at det her ikke bliver værre, lød det fra WHO-bossen, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Selvfølgelig kan folk være bekymrede. Men den bekymring skal gå hånd i hånd med handling, nu hvor vi har et mulighedernes vindue.

Undervejs på mødet spurgte flere lande bekymret ind til inkubationstid, smittespredning og beredskabsplaner. Ud over input fra USA og Japan var der spørgsmål fra Sydkorea, Tjekkiet, Italien, Bangladesh og Sudan.

Fra Danmark var der larmende tavshed.

Både fra Søren Brostrøm og deltagerne fra Magnus Heunickes Sundhedsministerium.

Alligevel var det kun Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, der på et pressemøde tirsdag beklagede, at han havde 'undervurderet risikoen' fra møderne i WHO, herunder generalforsamlingen.

Heunicke selv nøjedes med at tage ansvar, i kraft af at han er minister. Men ikke for det konkrete forløb.

DF: Ikke kønt

Magnus Heunickes afklapsning af sundhedsmyndighederne har fået flere sundhedsordførere til at gå ud med kritik af ministeren.

Og Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, finder det yderligere belastende efter afsløringen af, at Heunickes egne folk sad med på WHO-mødet.

Hun siger, at 'noget tillid er brudt'.

- Det er ikke kønt, at der sidder to embedsfolk under sundhedsministeren selv på det her møde, når han så går ud og kritiserer Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm i klare vendinger, siger hun.

- At han skælder Søren Brostrøm ud, er jo bare for at redde sig selv. Jeg havde taget hatten af for ham, hvis han sagde, at han selv og hans ministerium samt Sundhedsstyrelsen havde taget fejl og havde beklaget det. Det havde set pænere ud i stedet for at pege fingre ad sin styrelse, siger hun og fortsætter:

- Jeg mener, ministeren burde være blevet bedre klædt på af sine egne folk. Vi ved ikke, om han har været det og ikke lyttet.

Torsdag oplyste Statens Serum Institut, at 15.981 danskere var blevet testet for corona, mens Folkehelseinstituttet i Norge samme dag kunne fremvise, at 73.089 personer har været igennem en test i Norge - et land der tilmed har 235.000 færre indbyggere end herhjemme.

Over 1800 danskere er smittet med corona, 386 er indlagt og 41 er døde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Embedsmand: Hvor svært kan det være?

Mens coronaadvarslerne tikkede ind hos verdens sundhedsmyndigheder på WHO-mødet i Geneve, havde en embedsmand fra Sundhedsministeriet, der i deltagerlisten beskrives som 'head of section' for Sundhedsministeriets afdeling for Internationale Forhold, et lidt andet syn på den smitsomme sygdom.

3. februar delte embedsmanden således et kritisk tweet om en artikel i Berlingske, hvor en sikkerhedsekspert kritiserede de danske myndigheders strategi for at være alt for konfliktsky og risikabel på coronaområdet.

Det skete med teksten. 'We need #factsnotfear. Hvor svært kan det være'; efterfulgt af en emoji, der trækker på skuldrene.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både 'head of section' og hendes chef, der i deltagerlisten tituleres som 'chef'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tørrede coronanøl af på andre

Magnus Heunicke placerede uden tøven ansvaret hos sundhedsmyndighederne, når det gælder Danmarks langmodige indsats mod corona i startfasen.

Det skete, da han tirsdag gæstede P1 Morgen på Danmarks Radio.

- Vi havde en situation i Danmark, hvor vi havde en risikovurdering, som var lav, men hvor vi på trods af det var nødt til at handle og tage et politisk ansvar. Sådan skal det jo være, men det er jo lettere, hvis der er entydige indstillinger, lød det fra Heunicke, som fortsatte:

- Her var indstillingerne tvetydige, og nogle gange tenderede de imod vores handlinger.

Han svarede øjeblikkeligt 'jo' til spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne burde have været forberedt på pandemien, da WHO i slutningen af januar første gang hejste advarselsflaget.

Heunicke sagde også, at de i alt mere end 20 advarsler, der sidenhen er kommet fra WHO 'lyder af mange'.

Men han har altså selv haft folk til stede i WHO, da man i begyndelsen af februar advarede igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Heunicke tavs

Foto: Ida Marie Odgaard

Sundhedsministeren ville torsdag ikke svare på, hvorfor han kritiserede Sundhedsstyrelsen for at overhøre coronaadvarsler, som hans eget ministerium også fik.

Det eneste svar, Ekstra Bladet har fået, er en mail fra Sundhedsministeriet, der blot bekræfter, at de deltog i WHO-mødet 3.-8. februar, og at anbefalingerne fra WHO 'indgik i ministeriets forberedelse og beredskab til håndtering af smitte med coronavirus i Danmark'.

