Smider de nedslidte under bussen

Den evindelige snak om de nedslidte kørte nonstop.

Socialdemokrater i det ganske land kunne ikke åbne munden uden at tale om nedslidte danskere på arbejdsmarkedet.

Ens øre blev simpelthen slidt ned.

Liv og glade dage

Man kunne ikke åbne en avis eller tænde en radio eller et tv uden at høre en socialdemokrat messe budskabet, som medvirkede til partiets valgsejr i 2019.

'De mest nedslidte fortjener også en værdig pension,' lød overskriften sågar på Socialdemokratiets valgoplæg.

Men nu kaster partiet de nedslidte under bussen med regeringens finanslovsudspil for 2024, som finansminister Nicolai Wammen netop har præsenteret.

Der var ellers liv og glade dage i daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, da han stolt præsenterede en forbedring af seniorpensionen i oktober 2020.

Wammen tegner og fortæller i Finansministeriet. Foto: Jonathan Damslund

Sågar syge

Han fremhævede dengang kampen for de nedslidte.

Annonce:

- Vi er glade for, at vi som en del af denne her aftale udvider seniorpensionsordningen, som giver en mulighed for folk, der er mere end almindeligt nedslidte og måske sågar så syge, at de slet ikke har mulighed for selv at vælge, hvornår de trækker sig tilbage, sagde Peter Hummelgaard ifølge DR.

Med finansloven dropper regeringen forbedringen af ordningen, som ellers betød, at flere ville have fået adgang til seniorpension.

Konkret aftale de røde partier dengang, at mennesker som kan arbejde op til 18 timer ugentligt, kunne få pensionen. I dag – og fremover - er det kun de allermest nedslidte, som kun kan arbejde højst 15 timer om ugen.

En kniv i ryggen

Socialdemokratiet forklarer sin kovending med, at der efter valget ikke længere er flertal for forbedringen.

Men den forklaring giver de røde partier ikke en døjt for.

'Der er jo flertal, hvis SMV ikke havde skiftet mening. Seniorpension var Løkkes opfindelse, Ellemann kritiserede Arne og mente, man skulle fokusere på nedslidning. Så hvad er der sket? Selvfølgelig er der flertal, hvis SMV vil. Men de vælger skattelettelser over nedslidte,' skriver finansordfører Lisbeth Bech-NIelsen (SF)

Enhedslisten kalder det samlede finanslovsudspil 'en kniv i ryggen på nedslidte danskere'.