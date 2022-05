Smider ministerbilen midt på fortovet

På det mest travle tidspunkt i den mest travle del af København kan det være svært at finde parkering. Men ikke for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Tirsdag morgen lod hun sin over fem meter lange minister-Audi parkere midt på fortovet foran Dronning Louises Bro i København. Lige foran et standsning og parkering-forbudt skilt.

Her delte hun i mindst en halv time valgmateriale ud forud for folkeafstemningen onsdag til de tusindvis at cyklister, der passerer forbi.

- Husk at stemme i morgen! Det var budskabet fra Peter Hummelgaard og mig ved cykelhavet på Dronning Louises Bro i København her til morgen. God dag til jer alle, skrev hun på Facebook.

Ulovligt for almindelige

Parkeringen er skrigende ulovlig for alle almindelige dødelige. Ikke bare er det midt på fortorvet, der er også lige klods op ad et 'Standsning forbudt'-skilt. Hvilket som bekendt betyder, at både standsning og parkering er strengt forbudt.

- Der er ingen tvivl om, at det er en ulovlig parkering. Man må hverken standse eller parkere på fortovet. Så det er lige til højrebenet, at det er ulovligt.

- Hvis du eller jeg smed vores bil på den måde, så ville jeg ikke være i tvivl om, at vi med rette ville få en p-afgift, siger chefkonsulent hos FDM, Dennis Lange.

Børne- og undervisningsministeriet bekræfter, at der er tale om ministerens bil. Men har der ud over ingen kommentarer til parkeringen.

Ekstra Bladet har spurgt Økonomistyrelsen, der har ansvaret for ministerbilerne, om der er særlige regler for ministerbiler. Økonomistyrelsen er ikke tirsdag vendt tilbage.

Kæmpe Audi i cykelhavet

Bilen blev smidt på verdens mest cykeltrafikkerede vej. Hver morgen er området propfyldt med cyklende og gående på vej til og fra arbejde. Det estimeres, at ikke mindre end 40.000 cyklister hver morgen kører forbi.

Ministerbilen er så langt fra en cykel, som en bil næsten kan komme. Der er tale om en Audi A8L turbo-diesel med 286 hestekræfter. Den er betydeligt over fem meter lang.